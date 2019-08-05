男童嘴巴肿胀，医生拔出500多颗“牙齿”

据英国《每日邮报》报道，日前，印度一名男童因为下巴肿胀，被家长送往医院治疗。通过手术，医生从男童口中取出526颗“牙齿”。

男童下巴肿胀，手术取出526颗“牙齿”

这名男童名叫拉文德拉纳特(Ravindranath)，今年7岁，来自印度金奈。由于下巴肿胀，他被父母送往附近医院接受治疗。医生通过扫描发现，拉文德拉纳特下颚右侧有几百个肿块。

随后，医生给孩子做了5个多小时的手术，切除了526颗牙齿样生长物，而这些生长物均长在一个肿瘤里。据了解，这些奇特的生长物由牙齿组织组成，比如牙骨质、牙本质、牙髓组织、牙釉质等。

“牙齿”大小不一，孩子恢复健康

主刀医生表示：“我们先给孩子做了全身麻醉，然后切开他的下颌，发现里面有一个肿包。我们随后小心地取出肿包，大概有200g重。”另一名参与手术的医生补充道：“这些生长物有大有小，从0.1mm到15mm不等。即便是最小的生长物，也包括了牙根、牙冠、牙釉质，跟正常牙齿完全相同。我们从来没有看到过如此多的牙齿。而且，孩子原本的牙齿都被这些生长物挤到一边了。”

男童的爸爸帕布(Parbhu)表示，儿子三岁时下巴就开始肿胀，但他在医院做检查时“动个不停”，只得离开，此后就再没有回来接受检查。

医生表示，目前孩子无需接受颌骨重建手术，但他没有透露孩子患的是何种肿瘤。

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