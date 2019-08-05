水果含糖量太高不能多吃？没那么夸张

水果是健康饮食的重要组成部分。事实上，经常吃水果可以给人体带来诸多好处，包括降低许多疾病的风险。然而，有些人担心水果的含糖量，担心吃太多可能有害。就这个问题，我们一起来讨论下：

水果富含许多重要的营养素

不同类型水果的营养成分差异很大，但所有品种都含有重要的营养成分。首先，水果往往富含维生素和矿物质，其中包括维生素C、钾和叶酸，许多人得不到足够的维生素C。水果的纤维含量也很高，这对健康有很多好处，食用纤维有助于降低胆固醇，增加饱腹感，并随着时间的推移有助于减肥。更重要的是，水果富含抗氧化剂，有助于对抗自由基，自由基会损害细胞。摄入高抗氧化剂的饮食可能有助于延缓衰老，降低患病风险。因为不同的水果含有不同数量的营养素，所以吃多种水果以最大限度地提高健康效益，这是很重要的。

吃水果可以帮助减肥

水果营养丰富，热量相对较低，是减肥者的最佳选择。更重要的是，它们富含水和纤维，能让你感到饱足。因此，你通常可以在不消耗大量卡路里的情况下，一直吃水果直到感到饱腹。事实上，多项研究表明，吃水果与较低的热量摄入有关，并可能随着时间的推移而导致体重下降。苹果和柑橘类水果，如橙子和葡萄柚，是最具填充性的。同样重要的是要注意，整体的、固态的水果比纯水果或果汁更有填充力，你通常可以在没有饱腹感的情况下食用很多。研究表明，大量饮用果汁会增加热量摄入，并可能增加肥胖和其他严重疾病的风险。换言之，不要喝太多果汁，而要享受完整的水果。

吃水果可以降低患病的风险

研究一直表明，经常吃水果和蔬菜，可以降低癌症、糖尿病和心脏病等许多严重疾病的风险。增加水果摄入量也有助于降低血压和减少氧化应激，这可能降低患心脏病的风险。多吃水果和蔬菜也与糖尿病患者血糖控制的改善也有关。

水果对糖尿病患者安全吗

医生对于大多数糖尿病患者的饮食建议是多吃水果和蔬菜。目前的营养指南建议糖尿病患者每天食用2-4份水果，与一般人群相同。尽管如此，有些人还是限制了他们的饮食量，因为他们担心糖的含量。然而，研究表明，当糖在整个水果中消耗时，它对血糖水平的影响很小。更重要的是，水果的纤维含量很高，这实际上减慢了糖的消化和吸收，提高了整体血糖控制。水果中的纤维也可以降低胰岛素抵抗，有助于预防2型糖尿病。水果中还含有多酚，这已被证明可以改善血糖控制。

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