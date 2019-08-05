表扬孩子的四个技巧，很多人都不知道

大多数家长都知道要在语言上要对孩子多多赞扬，鼓励孩子，很常见的像是“真厉害”“你真棒”等成为了普遍使用的口头语。要知道这些片面的表扬对孩子意义不大，孩子不能从根本上了解自己的优势。那么家长该如何有效的表扬孩子呢？4个技巧教会你。

技巧1.大胆表扬孩子

大多数父母对于赞扬孩子有一个顾虑，是否要赞扬孩子，在他们想法中，赞扬孩子会让他们变得骄傲，反而造成负面效果。事实上，孩子是性格内敛羞涩还是活泼大方，称赞的时候家长还是要大方地表达出来，不要“吝啬”自己的语言。而且对于内向的孩子，称赞是更需要的，他们需要家长的肯定从而提高自信。举个例子，内向的孩子往往更加敏感，做事的时候害怕出差错，从而处处小心，时时关注家长的反应，这时家长的称赞甚至于一个动作、一个眼神都对孩子来说是一种肯定与鼓励。

技巧2.具体的赞美

家长只会使用“孩子真棒”“真厉害”等一类片面的赞词，对于孩子而言，只是敷衍，甚至会认为家长根本没有在意自己。因此家长在称赞孩子时，应该具体到孩子的做的事甚至细节，比如“呀！今天宝宝自己整理好玩具了，真不错~”，家长具体的赞美会让孩子了解自己哪些事情做的是正确的，并对今后的行为更加规范。

技巧3.称赞品质而不是人

称赞孩子时，家长要多称赞孩子的品质与精神，像是“善解人意”、“勤奋”、“坚持”等等，而不仅仅只是对孩子称赞“漂亮”、“可爱”等。家长期望孩子哪方面的品质得到提升，就多向这方面对孩子进行赞美。

技巧4.不要只着眼于结果，过程也很重要

孩子有些时候可能出于好意，却把事情弄糟了。举个例子，孩子想要帮家长收拾碗筷，手脚不麻利，把碗筷打翻。家长这时指责孩子，大大打击了孩子的自信心，并留下帮忙也会挨骂的想法，今后便会少做事了。如果家长能够收住脾气，关心孩子“有没有受伤啊？地面可能滑，下次要小心哦~”，孩子的情绪得到安抚，今后做事更加积极。所以，孩子出于好心做事但没办好时，家长不要立马批评孩子，称赞他的态度用心，并与他一起分析为什么没做好，如何做好。

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