敲黑板！孕期喝酒，对孩子的伤害是终身的

研究表明，在过去30天内有10名18至44岁的孕妇中，有1名被得知存在饮酒行为，据统计，在过去30天内有约三分之一的妇女存在酗酒行为，而孕期喝酒将会对胎儿造成不可磨灭的伤害。

胎儿酒精综合征

胎儿酒精综合征是一种终身疾病，包括许多身体和精神障碍，如：面部特征异常、生长缺陷、中枢神经系统问题。胎儿酒精综合征相对罕见，在每1000个新生儿中仅发生0.5到2.0次。还有其他不太严重的缺陷和残疾，统称为胎儿酒精谱系障碍，其发生频率约为胎儿酒精综合征的三倍。

孕期接触酒精会对胎儿造成的影响

以下是胎儿接触酒精可能产生的一些具体影响。

智商较低

医学院的一项研究发现，母亲在怀孕期间饮酒所生的儿童，甚至是轻度到中度饮酒所生的儿童，在10岁时的智商得分低于母亲不饮酒的儿童。

较小的大脑尺寸

一项研究发现，母亲在怀孕期间继续酗酒所生的婴儿，其头骨和大脑比母亲不喝酒或发现怀孕后戒酒的婴儿小。这些婴儿的小脑也较小，小脑是大脑中参与精神、运动和感觉任务的区域。

学习、记忆障碍

大学医学院的另一项研究表明，酗酒、中度或轻度饮酒都会影响孩子的学习和记忆能力，而母亲是轻度或者中度饮酒者所生的孩子也会出现这种情况。

处理速度较慢

一项研究发现，在怀孕期间酗酒所生的婴儿，宝宝接触酒精后会导致处理事情速度和注意力减慢。研究人员发现，当婴儿不能最大限度地提高学习效率时，随着时间的推移，它会导致累积的智力缺陷，从而导致较低的智商分数和学习基本功能和学术技能困难。

视觉问题

当孩子有其他的胎儿酒精综合征的症状时，他们的视力也可能有问题。轻度、中度或过度饮酒的母亲的孩子视力差的风险更大。

新生儿感染风险

大学研究院对872名婴儿进行的一项研究发现，过度饮酒和吸烟的母亲更容易生下感染的新生儿。即使是不吸烟，但饮酒的母亲，也更有可能生出感染的新生儿。

上述科学研究和其他许多研究表明，怀孕期间饮酒对儿童有负面影响。这些研究中没有一项能确定产生这些负面结果需要多少酒精。因此，目前建议女性在发现自己怀孕或试图怀孕时立即停止饮酒。

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