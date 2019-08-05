聊一聊晨吐，有这种情况需要及时就医！

晨吐是怀孕后的显著反应之一，在孕早期三个月比较显著，到了孕中期基本逐渐消失。下面就让我们来了解下晨吐：

什么是晨吐

大约75%的妇女在怀孕期间会出现晨吐。晨吐在你第一次月经不来后不久开始，通常持续到怀孕的前三个月（12周），然后开始消退。然而，有些女性在怀孕的第五个月甚至整个怀孕期间都会经历这种情况。患有晨吐的妇女会不断地呕吐，同时还会恶心一整天。虽然晨吐会让人感到不舒服和痛苦，但它不会给婴儿带来危险，也不会增加流产的风险。事实上，许多医生认为这是一个很好的迹象，表明你的妊娠进展顺利，胎盘产生的激素来维持妊娠。这些激素的突然增加，包括人绒毛膜促性腺激和雌激素，也会减缓消化，从而导致晨吐。

出现严重呕吐需要就医

如果出现有严重的恶心和呕吐，尤其是你无法喝任何液体，应及时就医，这会导致脱水，站立时还会头晕，或心率加快。这会导致体重减轻，并扰乱体内盐的平衡。医生可能会建议你多休息或改变饮食。没有医生的许可，千万不要为这个问题而服用药物。

另外，重度妊娠孕吐可能需要住院治疗，以解决脱水、电解质平衡和营养问题。甲状腺问题会导致妊娠期呕吐，因此，患有这种病的人通常会接受甲状腺激素水平的测试。

晨吐突然消失要警惕

晨吐消失，即使是在妊娠早期，也不意味着你流产了。确实，流产时会出现逐渐消失的妊娠症状，如果你有出血或抽筋，同时又没有晨吐，你就有更多的理由担心流产，你应该及时就医，看看到底发生了什么。如果你没有其他流产症状，很可能没有什么问题。

晨吐的治疗与应对

解决晨吐的方法包括少吃多餐，避免空腹。在妊娠的前三个月，胚胎和胎儿对致畸剂或能引起出生缺陷的物质特别敏感。因此，最好在怀孕前三个月限制接触药物，包括那些用来治疗恶心和呕吐的药物。此外，一些患有晨吐的妇女在注射维生素B6后会得到缓解，而这在怀孕期间是安全的。

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