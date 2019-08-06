新妈妈看过来：真正能瘦身的方法是这些

有的女性朋友总想着生完孩子后就想立即恢复到原有身材，但如此急于瘦身很容易伤害到身体，也不利于哺乳。那么，产后究竟该怎么瘦身呢？

1.从饮食上入手

（1）饮食清淡

饮食宜清淡，油腻油炸食品要少吃。多吃新鲜蔬果，低脂牛奶、少吃鱼类、肉类等肉制品。

（2）少食多餐

根据自身情况及时调整饮食结构，少食多餐，均衡饮食，饿的时候就适量加一点，这样更有助于产后瘦身。

（3）多喝温开水

在日常生活中要多喝温开水，促进体内新陈代谢，改善体质。

2.从运动上

（1）产后运动时间

如果是顺产，那么1-2个月后可开始运动了。但如果是剖腹产，那最好等到3-6个月后。但具体情况还是要看自身，建议具体咨询医生。

（2）哪种运动最有效果

产后新妈咪之所以瘦不下来，是因为体内脂肪堆积严重。全身运动能很好地消耗体内脂肪。另外，有氧运动也很好，通过有氧运动，能燃烧体内脂肪，再配合体能运动，饮食辅助，体内脂肪肯定能很快消耗掉。

（3）运动前需要热身吗

答案是肯定的。快走、爬楼梯、抬腿这些热身运动能使体温身高，全身肌肉被唤醒。在运动时，就能起到更好的减肥效果。

（4）有氧运动和无氧运动怎么交替进行

一开始可以选择游泳等有氧运动，持续3个月左右时间。等到适应之后，再选择无氧运动，这样能更好的地燃烧体内脂肪。

注意，在运动之后不要立即给宝宝喂奶，最好等上一段时间哦，否则可能会影响到奶水~

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