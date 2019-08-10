缓解孕吐的几个天然方法，快来get！

据估计，50%到80%的妇女在怀孕期间会感到恶心，有时伴有呕吐的症状。尽管恶心可能在早上最明显，但对许多女性来说，它可能会持续一整天。即使没有恶心，女性也可能对某些特定食物产生厌恶。孕期第13周或第14周，晨吐通常会有所改善，但有些妇女在怀孕后期仍会感到恶心。

研究发现近三分之二的妇女使用天然药物来缓解晨吐，三种最常见的天然药物是生姜茶、穴位护腕和维生素B6。在使用自然疗法的妇女中，只有少数人有轻微的不良反应。

饮食

医学从业者提出了饮食建议，以帮助减少晨吐，少吃多次，避免油腻或油炸食物，早上起床前试着吃些饼干，确保喝了足够的液体，尤其是如果你一直在呕吐。

针灸

中医上，可以试试每周两次针灸治疗，持续两周。两种治疗方法都能减轻恶心和呕吐的强度。

生姜

生姜是治疗晨吐的常用食材。几个世纪以来，它一直被用于烹饪和医学方面。食品药品监督管理局将生姜归类为“一般公认的安全产品”。医生、助产士、医师和其他健康从业者推荐生姜治疗晨吐是很常见的方法。目前还没有足够关于孕妇服用生姜的安全性的信息来推荐它治疗晨吐，但是，生姜可以抑制一种叫做血栓素合成酶的酶，并可能影响胎儿大脑中性激素的分化。

薄荷精油

把一个大碗装满热水，在碗里放两滴薄荷精油，放在靠近你床的桌子上。确保它在安全区域，这样就不会有被撞倒的危险。或者使用香薰扩散器，这可以在一些健康食品商店购买到。

指压腕带

穴位腕带，刺激一个针灸点“心包”，这是众所周知的中医缓解恶心的穴位。它是一个腕带，上面带有一个塑料按钮，可以对手腕内侧的穴位点施加压力。它们的价格通常不贵，可以在网上或在一些保健食品商店买到，而且通电就可以立即开始工作。

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