父母装点傻，孩子更出色！

你知道吗？在教育孩子的过程中，父母要学会适当装傻，这将会对孩子的发展非常有益，我们一起来看看具体怎么做：

家长装傻的好处

培养孩子主见

孩子年纪尚小，很多事情都是由父母亲手操办，但随着长大，孩子也会形成自己的观念。家长在适当的情况时，可以装作不懂，让孩子自己思考并作出决定。孩子便逐渐有了自己的主见，在今后的成长路程中，也懂得自主判断选择。家长不要把孩子当做温室中的花朵，要学会放开孩子，让孩子历练，日后将会更加出色。

培养孩子独立性

家长事事帮孩子处理，完全不用孩子思考，孩子便会产生依赖的心理。这对孩子的成长是非常不利的，导致孩子碰到问题只会想找父母解决，自己不去做出任何尝试。家长在对孩子自己的问题上时，装作“不懂”，让孩子只能强迫去自主完成，养成自己的事情自己解决。逐渐的，孩子独立意识越强，对他自己的学习、生活等方面更起到好的影响。

哪些事家长要装傻

一、独立方面

父母对孩子操心是正常的，但要是对孩子事事掌控，显示对孩子的成长是不利的。所以在关于孩子独立方面的事情上，家长需要装作“不懂”，让孩子自己做出决定，才能让孩子学会独立面对难题，做出抉择。

二、生活方面

大部分家长在孩子生活方面也是过度操心。像是孩子买玩具，吃什么，穿什么等都要干扰孩子选择，强加自己的想法，怎么能让孩子自己独立呢？其实家长不如把决定权交给孩子，适时的提出意见，才对孩子的成长起到正确的作用。

三、活动方面

如今，孩子校园中也会经常举办各种活动，但有的家长们满是顾虑，甚至拒绝参加。其实孩子参加各类活动对他的身心健康都有很大帮助，即便受到一点小伤，也能够让孩子学会坚强，坚持到底。

孩子的选择有时并不正确，并不是把所有问题都丢给孩子，做家长的还是需要适时正确引导孩子，给予建议，才能让孩子健康的成长。

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