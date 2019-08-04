这几个时间段小孩最难带，有共鸣吗？

作为新手父母，在育儿方面总会遇到各种各样的问题。有很多家长表示，在孩子的成长发育中，有五个阶段最难带，你是否有共鸣？

作为新手父母，在育儿方面总会遇到各种各样的问题。有很多家长表示，在孩子的成长发育中，有五个阶段最难带，你是否有共鸣？

1.刚刚出生

刚刚出生的宝宝对于周围的一切都很不适应，这段时间宝妈们基本都没有办法睡一个安稳觉，带起孩子非常心累。

2.刚学会走路时

当宝宝摇摇晃晃走出第一步时，家长们一定很激动。但激动过后，就要开始“流泪”，因为宝宝会到处跑，到处转，让父母不得不时刻警惕。

3.快要断奶时

1岁宝宝对周围环境已经有所适应，晚上也能安稳睡上一觉，宝妈也能放松放松，好好睡上一觉。但等到给宝宝断奶时，宝妈就要开始难熬了。没有奶吃，宝宝各种哭闹，既心疼又要心狠，每天都是煎熬。

4.刚上幼儿园时

刚刚上幼儿园，宝宝会出各种状况，难以照顾好自己，不想去幼儿园等等，让家长们不知如何是好。

5.刚上小学时

上小学后，新的问题又出现了，那就是陪孩子写作业。孩子听不懂不开窍，家长再有耐心，也会爆发不良情绪，让孩子和家长都无奈。

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