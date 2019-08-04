做对这几点，黄脸婆也能逆袭成时尚辣妈

很多宝妈生完孩子后就忽视了对自己的打理，久而久之就变成了“黄脸婆”。其实，只要做到以下这几点，就能从黄脸婆逆袭成时尚辣妈。

1.经常喝排毒养颜粥

很多宝妈因为照顾孩子很少打理自己的皮肤，长时间睡眠不足加之极少护理皮肤，面色发黄，就会变身黄脸婆。为此，宝妈要做好预防衰老的措施。除了拥有良好的生活作息外，宝妈还应该喝一些排毒养颜粥，这能让宝妈皮肤变得更加有气色也更健康，最常见的有红枣莲子粥，枸杞银耳汤等。

2.护理好面部以及手部

宝妈在平时要做好面部以及手部护肤工作。经济条件好的宝妈，可以每周定期去美容院进行面部皮肤护理，同时手部肌肤护理也很重要。如果要洗衣服，那么最好带上手套或是使用天然无害的洗衣液，这让洗衣变得轻松。

3.保持心情愉快

良好的心态很重要，人在烦恼时释放出的茶酚胺会让面色发黄发暗。如果长时间焦虑，上皮细胞合成的黑色素也会增加，这让皮肤变得灰暗无光。但如果处在开心的环境中，那么释放出的多巴胺则会给人一种自信阳光的感觉。

4.保护好子宫与卵巢

顺产的妈妈在分娩后子宫卵巢在一定程度上很容易受伤，这时候如果不护理好，体内毒素将难以排出体外，不仅影响健康还会导致宝妈面色发黄。因此，产后，要做好子宫与卵巢的护理工作，不要着凉更不要吃冷冻食品，以免刺激子宫粘膜，对恢复也会造成不利影响。

宝妈在照顾宝宝的同时，也要学会善待自己。将宝宝留给老公或是老人照顾，自己偷个闲，跟朋友去喝个茶逛个街，这样会让心情更好哦~

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