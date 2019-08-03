怀孕了也能爱爱，留心这些事项就好

怀孕后可以同房吗？有的孕妈害怕同房会影响胎儿的健康，所以不愿再孕期同房。其实，孕期同房时可以的，但需要注意以下几点：

夫妻双方同房需注意的事项

1.前戏不要太过激烈

部分女性乳头受到刺激后可能会引起宫缩，为此在同房期间避免过度触碰抚摸胸部，尤其是当女性感觉乳头有液体溢出时，千万别再刺激。另外，也不要过度刺激爱抚私处。

2.注意个人卫生

不注意卫生的话，私处容易受到细菌感染，引发妇科病，对胎儿生长发育也是很不利的。因此，在同房前务必要做好个人卫生工作。

3.丈夫动作要轻，不要压迫腹部

因为怀孕，肚子渐渐变大，准爸爸可不能压到准妈妈身上哦。另外，男性精液中含有的前列腺素会刺激子宫收缩，所以务必要戴上安全套。

4.若感到疼痛，立即停止

同房期间，如果孕妈感觉到腹痛等不适应立即停止。

夫妻同房应采取什么姿势好？

同房期间，准爸动作要轻，不可太过激烈，可以采用下面这些姿势：

1.准爸爸在上

如果是准爸爸在上，用双手撑住，不要太过激烈或是插入太深，以免子宫受伤出血或是子宫收缩。

2.侧卧

准妈妈一只脚放在床上，一只脚放在床下，找东西支撑，这样准妈妈不会太累，准爸爸也不会插入太深。

3.准妈妈在上

准妈妈在上也很方便，这样力度能把控好，不仅不会伤害到孕妈，同时也不会伤到胎儿。

4.侧躺

夫妻双方朝一个方向，一只脚抬高，放到枕头上面，这样准妈妈也会比较舒服。

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