女孩尿床被骂成童年阴影，长大后抑郁要自杀

带娃难免会碰到一些让人崩溃的事情，生活中就有不少爸爸妈妈控制不住自己的脾气，吼骂或体罚孩子。对于大人来说，这只是负面情绪的一次宣泄，而对于孩子来说，这很可能是一辈子的梦魇……

5岁尿床被妈妈责骂，41岁依然抑郁要自杀

对于这种梦魇，她很有体会。她出生不错，爸爸妈妈都是老师，从小接受着不错的教育，学习成绩也一直很好。然而在5岁那年，发生了一件事情，毁了她一辈子。

5岁某天她尿床了，本来是个不大的事情，没想到妈妈却非常生气：“你2岁就不尿床了，现在5岁了反而开始尿床？越活越倒退！”母亲的责骂让她非常紧张，晚上都不敢好好睡觉。

可是越怕什么就越来什么，第二天醒来，她又尿床了。这一下妈妈更加生气了，冲着她大喊：“你是不是故意的？昨天尿床今天又尿！欠揍是吧！”然后第三天，她还是尿床了，于是妈妈直接罚她晚上不准吃饭喝水，饿着肚子睡觉。

第四天，她终于没尿床（昨天晚上都没喝水哪来的尿）。这件事情似乎是过去了，但是妈妈厌烦的眼神和嘲讽辱骂却深深的刻在她的脑海里，于是她发现自己隔三差五地尿床，直到成年还没有解决。

如今她已经41岁了，因为这种心理性的尿床，她经历了好几段失败的恋情，至今未婚，为此还尝试过自杀，虽然被救了回来，但是却患上了抑郁，每天只能依靠药物度日。

对此不少人叹息，仅仅是尿床这件小事，让一个孩子步入深渊。但真实毁了孩子一生的并不是尿床，而是母亲发火的样子。

之前看过一个实验，实验开始前妈妈和宝宝开心的互动，妈妈笑脸相迎，宝宝也非常愉快。随着实验的开始，妈妈突然面无表情的看着她，发现妈妈情绪变化，宝宝努力的用各种小动作和妈妈互动，在得不到回应之后就开始崩溃大哭。

虽然这个实验很不人道，但是也体现出妈妈的情绪对孩子的影响非常大，如果妈妈经常向孩子展露负面情绪，那么必然会对心理造成创伤。

在尿床的事件里，如果妈妈能用平和的态度去面对，而不是用辱骂、暴躁去解决，那么结局必然会不同。只可惜，在育儿这件事上，很难有第二次机会。

看到这里估计有不少妈妈非常委屈：我也知道不应该对孩子发脾气，但是火气上来了真的控制不住啊~

确实这个年代，对妈妈的要求太高了，家务缠身、工作忙碌，好不容易有点私人时间还要被孩子打扰。可是有个现实大家不得不面对，越是喜欢发脾气的妈妈，往往输得越惨。而输掉的不仅是自己的情绪和时间，还有孩子的未来。

那么当面对孩子的打扰，妈妈们只能忍耐？当然不是，情绪管理是一门学问，当有负面情绪的时候，要想办法控制和宣泄而不是积压。那么该如何控制情绪呢？

1.记得安慰和道歉

孩子之所以恐惧妈妈们发脾气，是因为他们觉得妈妈不爱自己。所以如果没控制住情绪吼了孩子，那么一定要给予安慰和道歉，告诉他们妈妈还爱着你。同时还要指出孩子的错误，让他们知道妈妈为什么生气，并且希望他们不要再犯。

2.及时转移注意力

有不少妈妈在发脾气的时候，会不停翻旧账，而且越翻火气越大。针对这种情况，建议妈妈们及时转移自己的注意力，比如要生气的时候，把孩子爸爸喊过来处理，自己则出门逛街、看电影等等。距离产生美，走得越远就越容易会想起孩子的好。

3.多去换位思考

孩子犯错了，不妨先在心里问自己，我准备怎么处理？是打一顿？骂一顿？或者让孩子给自己道歉？在心里选好处理方法后，换位思考一下，比如：我希望妈妈打我一顿吗？我愿意承认错误道歉吗？此后可以根据自己换位思考后的感受，理智的采取下一步行动。

无论是何种惩罚方式，孩子都会产生严重的心理问题，他们会自卑内向、会自信心受损，变得沉默压抑，严重的甚至会形成叛逆性格，产生报复社会的心理和行为。育儿等于育己，孩子的成长之路，也是父母的修行之路，只有管理好自己的情绪，才能给孩子一个美好的未来。

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