孕妇五个多月早产，宝宝仅巴掌大

据英国《镜报》报道，近日，美国一名准妈妈在孕23周时发生羊水破裂，导致孩子早产。尽管宝宝出生时体重只有13盎司（约合368克），却奇迹般地活了下来，而且生命体征稳定，身体状况越来越好。

怀孕5个多月生产，医生告诫孩子或难存活

据了解，这名准妈妈名叫埃隆·斯马特(Ellonn Smartt)，现年25岁，来自爱荷华州，她原本的预产期是今年11月6日。

7月11日，埃隆突然羊水破裂，医生告诉她要马上急诊剖腹产，同时表示孩子可能无法活下来。埃隆很是伤心，但她一直努力控制情绪，让自己保持冷静，以减轻对孩子的伤害。

宝宝生命力顽强，情况越来越好

幸运的是，埃隆最终顺利生下一名男婴。宝宝出生体重只有大约368克，身体和他爸爸的手掌一般大。目前，宝宝仍旧需要使用呼吸机，有一小部分感染，但生命体征平稳，体重一直在上升。

据了解，宝宝现在能吃母乳，正在努力学习自主呼吸。尽管还不能抱孩子，但爸爸妈妈经常去和宝宝说话，告诉孩子每天都为他感到自豪。

这名男宝宝能够幸运地活下来简直是个奇迹，人们也为他创建了一个网页，目前众筹的金额已经超过2500美元（约合人民币17200元）。

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