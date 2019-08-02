小孩儿发烧快速退烧法，这几招一定要学会

发现孩子发烧，有的新手父母很是着急，马上就将他送往医院。其实，只要孩子不是高烧，做好家庭护理也能帮助其退烧。今天育姐就给大家说一说小孩儿发烧快速退烧法，快来学习一下。

1.脱去过多的衣物

孩子四肢温热且全身都出汗，说明身体需要散热，应让他少穿一些衣服。

2.温水擦浴

解开孩子身上衣服，用温热毛巾（37℃）擦拭全身，这样能使孩子皮下血管处于扩张状态，帮助热量散发。另外，皮肤上残留的水分在蒸发时也会吸收部分热量，有利于降温退烧。

3.热水洗脚

用热水洗脚能够帮助血液循环，缓解不适。孩子发烧时，用热水洗脚钙能有助于降温。使用小桶或足盆，倒入三分之二的水，水温比平常稍微高一点，控制在40℃上下，让孩子能适应即可。大家可以给宝宝洗脚时揉搓脚丫，这样不但可以让血管扩张，还能缓解发烧引起的不适。

4.多喝水

多喝水不仅可以帮助发汗，还能预防脱水。水具有调节体温的作用，多喝水能让体温下降，同时补充体内流失的水分。

5.保持空气流通

建议大家将室内温度控制在25℃-27℃左右。可以让孩子待在空调房中休息，有助于孩子体温的降低，孩子也会感到舒适。不过，如果孩子四肢冰凉并且有打寒颤表现，则说明需要适度保暖。

6.使用退热贴

冰枕虽然也有助于散热降温，但最好不要给小孩子使用。年纪较小的孩子不容易翻身，使用冰枕很容易导致孩子身体局部过冷或体温过低。建议可以使用退热贴，退热贴胶状物质中含有的水分汽化时会能吸收热量，但不会发生过度冷却的情况。

以上这些小孩儿发烧快速退烧法，大家学会了吗？可根据孩子的病情，选用合适方法降温退烧，帮助他尽快恢复健康。

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