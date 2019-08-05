女童玩网红蹦床致腿骨折，你还敢带孩子玩吗？

近年来，蹦床馆/公园成了网红打卡地，受到了不少家长和孩子的喜爱。然而，这其实隐藏着不小的安全风险，稍不留神可能导致严重后果。

10岁女孩玩网红蹦床10分钟致右腿骨折

7月13日下午，山东济南一10岁女孩楚燕(化名)和妈妈来到一家弹力公园，在九宫格蹦床区域玩了仅十分钟致右腿骨折。根据视频显示，楚燕是在连续跳跃2个蹦床时发生意外。

记者实地走访时发现，事发的蹦床场地入口处设有“温馨提示”和“安全守则”，除了规定进馆人员的年龄、体重外，还提醒不要连续跳跃两个蹦床、不要两人同时在同一个蹦床上跳跃、禁止踩踏碰撞等。记者尝试楚燕当时的碰床姿势，发现一旦蓄力不足极易发生扭伤。场馆内不少孩子也做了类似动作，但在场的工作人员并未阻止。

此外，记者还发现蹦床设备存在一些安全隐患，比如其中一个蹦床上有个破损的窟窿，有一个交界处的隔板翘起，弹簧露出。

女孩高考完玩网红蹦床腰椎摔骨折

7月14日，河北保定一高考应届女生小刘和朋友结伴到一家弹力实验室游玩，不慎摔下造成胸椎、腰椎多处骨折。据悉，保守估算，小刘的手术费用至少12万左右。

意外在小刘从5层高处摔到垫子上时发生。当时，她只觉腰部传来一阵剧痛，然后下半身便失去知觉。

医生表示，蹦床以及蹦极存在很大的安全隐患，尤其是到了最低点向上弹起，此时人处于超重状态，冲击力很大，容易导致“挥鞭性损伤”。颈椎病、腰椎间盘突出、颈椎管狭窄等病人更要注意，不建议玩此类游戏项目。

这里提醒大家，相比跑步这样的全民运动，蹦床这项运动对场地硬件、指导软件的要求都较高。大家在玩耍时一定要注意安全防护。要知道，我们人体的上半身尤其是脖子，非常脆弱。当从高空坠下时，主要依靠肌肉保护，手脚卸力可以起到缓冲作用。然而，一旦出现头朝下的状况就无法缓冲，十分危险!

警惕这些游乐设施！

其实，除了碰床外，透明水上步行球、各种充气城堡等类似的游乐设施也有安全隐患。希望孩子玩耍时，大家不要把所有安全责任都寄托在工作人员身上，而应一直在一旁留意观察孩子玩耍的环境安全。还有，孩子玩耍时间不宜过长，注意中途休息。

当然了，前提是先给孩子选择有使用登记证、定期检验合格报告，以及标注安全注意事项和警示标志，且适合孩子身体状况的游乐设施。切记，一些游乐设施并不适合低龄儿童或恐高症，心脏病，贫血的儿童玩耍。在孩子玩耍前，还应仔细查看使用说明并给予讲解，检查安全装置是否存在故障或隐患，救护措施是否完善等。

最后提醒大家，如果游乐设施出现故障，一定要保持冷静，及时报警，并听从相关工作人员安排，进行正确救援。

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