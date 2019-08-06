你还在用这些“溜娃神器”吗？别坑娃了！

每年暑假，来一场亲子游成为很多家长的必修课。每年这个时候，除了各种亲子游项目疯狂轰炸，“溜娃神器”也纷纷凑热闹。

在网购平台上，网红“溜娃神器”琳琅满目，销量很是火爆。然而，它们暗藏风险。

△ 防走失绳

早前，一对夫妻带着一双儿女乘坐地铁。2个孩子的手腕各系有防走失绳，连在一起。过闸门时，大女儿自行跑过去，小儿子被拦在外面，头撞上了闸门。

又是在地铁站，也是一家四口。在车门即将关闭时，爸爸和大女儿一下跑进了列车，而被防走失绳“拴”住的妈妈和小儿子则被留在了站台。

幸而在列车驶离过程中，防走失绳被拉断……试想一下，如果防走失绳没有断，后果有多可怕。

防走失绳被很多人称为“遛娃神器”，然而它并不安全。有了它，一些家长觉得有了保障，对孩子的关注度便大大下降，这可不妙。

还有，若防走失绳太短，家长扯着孩子走，孩子容易摔跤；若绳子太长，在人群里容易绊倒行人和自己。不仅如此，在乘坐扶梯时，绳子可能会被缠进去；在地铁内使用可能出现被闸门、车门“阻隔”的情况，安全隐患不小啊~

所以，建议大家慎重使用防走失绳，特别是人流密集的地方。

△ 轻便推车

年初，国家市场监督管理总局针对这一“遛娃神器”的质量安全风险展开了检测。根据报告，其最终的安全风险等级被评定为非常严重，在使用中不仅容易出现安全事故，还会影响肝肾功能和免疫系统。

这次的风险检测一共有9个项目，35家企业生产的50个批次样品(其中实体店5批次，电商平台45批次)没有一个产品质量合格，其中车辆稳定性、危险夹缝和挤夹点、动态耐久性3项的检测结果合格率全部为零!

而在增塑剂残留测试中，合格率仅为52%。这意味着仅5成不合格产品会给孩子造成内在的伤害，不仅会造成肝肾功能的损伤或者异常，还会影响孩子的免疫系统。不仅如此，孩子长期大量接触增塑剂，还会经常生病，内分泌系统失调，男孩可能会表现为小阴茎，女孩可能会出现性早熟的问题!

△ 行李箱

近年来，一些商家将“溜娃”作为自己行李箱的一大卖点。但事实上，没有乘坐功能的行李箱秒变“遛娃神器”很危险!

半个月前，彭女士带着2岁的甜甜返家。没想到甜甜因骑坐行李箱不慎连箱带人一起摔倒，导致下颌骨折，下巴磕伤，下唇和舌头被牙齿磕穿。

据医生分析，行李箱近75cm高，甜甜摔倒是脸朝下，下巴最先着急，冲击力全部集中在下巴，这才导致磕伤严重。

这种意外不是个例。网上关于孩子从行李箱下摔下来的咨询有很多：

请注意，一般的行李箱并没有乘坐功能，而且没有保护措施。如果孩子想要骑坐在行李箱上，大家一定要及时制止。否在孩子骑坐时动来动去，有很大安全隐患，一旦失衡很容易发生意外导致受伤。如果带年龄较小的孩子出行，建议大家携带推车。

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