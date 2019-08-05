准爸爸陪产被吓晕，产房的故事一个比一个精彩！

产房是个神奇的地方，有人说在这可看尽人生百态，也有人说就是个奇葩事件的高发区……

前段时间，一则#准爸爸产房内跳舞缓解妻子疼痛#的视频走红。网友看了纷纷表示暖哭了！果然，别人家的老公从没让人失望。

老公陪产，老婆大喊“先救我老公！”

之前达妈也和大家聊过，关于会不会让老公陪产的问题。讲真，这事对于准爸爸们挺不容易的。平时看着强悍的大丈夫，一进产房说不定还不如咱们女人勇敢。个别人特别不争气，被吓得不行，甚至直接晕过去……

比如小咪的老公。虽说当初刚怀孕时小咪就有意无意和丈夫说到陪产的话题，临产前更是强烈要求让老公陪产，但小咪老公显然没有做好充分的准备，只是硬着头皮上阵。

刚开始，小咪进展顺利，小咪老公表现也不错，一直在旁边加油打气。但宝宝个头大，医生给做了一个侧切。那剪刀一下去，鲜血直流。小咪老公哪里见过这场景，直接吓晕倒了。

小咪见状，哭着对医生大喊道“先救我老公!”但是她这边情况也紧急啊。这个时候，医生最为难了。原本是让老公助产，没想到最后拖了后腿。

小咪老公不是一个人，耽误事的陪产老公还真不少。他们表现各异，有的心疼老婆超级紧张，再加上激动，喊叫声超过产妇；有的有瞎起哄，老婆因为阵痛想要剖腹产，他也跟着叫嚷，或是一直说个不停耽误医生宝贵时间；有的当场呆住，甚至看着老婆哭喊也无动于衷，等孩子生下来久久也缓不过神来……

做好心理准备，别添乱

陪产本来是要起积极作用。如果准爸爸事先心理没数，麻烦医护人员不说，还会让产妇心理负担更重。为了避免上述种种状况，请准备陪产的准爸爸明白生产时会发生哪些事：

1. 恶心、呕吐

概率还挺大的，9成产妇会有这一情况。通常是由于阵痛引起，此外无痛分娩采用的硬膜外麻醉也会致使血压过低，进而引起恶心和呕吐。再一个，分娩时胃没那么听话，也会导致呕吐发生。

2. 屎尿屁事

在宝宝通过产道慢慢下降，就会挤压到职场、膀胱。导尿可以暂时让人暂时忽略尿失禁，屁和屎就只能顺其自然了。这些陪产的丈夫一定要知道，到时候老老实实在产妇头侧陪伴就好。

3. 出血

生产时出血是少不了的，刚开始还有宝宝顶着，出血量不是很多。等宝宝出来后，那血啊，如果侧切的话更是呼呼得流……如果晕血或是担心自己接受不了，那么注意避开别看或放弃陪产。

4. 老婆失控

在分娩时，尤其是没有打无痛的情况下，产妇很容易陷入失控之中。尖叫，哭喊，甚至咒骂老公或医生，这些通通可能会发生。

5. 器官变形

想象一下，宝宝从一个窄窄的通道里一点点出来。这个通道会因此变形、扩张、撕扯、裂破，而外阴也会随着宝宝一点点娩出而变形。当然，这个过程丈夫可以选择不看。

6. 宝宝丑丑的

刚生下来的宝宝很可能不仅没有你想象的可爱，还丑丑的。浑身皱巴巴，脏兮兮，还张牙舞爪的狂哭。

如果大家知道了上述这些，产妇和准爸爸们都能接受，那么陪产可以一试。相信有了这个经历，丈夫会更懂得妻子的付出以及母爱的伟大，更懂得珍惜和守护自己的小家。

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