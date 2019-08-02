备孕人士注意，有这些表现要小心，会阻碍你的孕气！

不孕不育早已成为当今热点话题之一，在压力环境等外界因素的影响下，很多夫妻在生育上出现了难题。接下来，育姐就来盘点下常见的不孕不育表现：

女性不孕常见的七种表现

1.白带异常

正常白带无异味，粘稠呈白色糊状或是蛋清状，如果患上妇科炎症后白带会出现异味、颜色发黄或是增多，甚至还会外阴痒、有痛感等问题。

2.月经不调

很多女性都不重视月经不调的问题，但月经不调会对生育影响很大，决不能忽视。

3.痛经

痛经有可能是女性患有子宫疾病或是盆腔炎疾病，务必要引起重视及时去医院就诊。

4.腹痛

子宫疾病、妇科炎症都有可能造成腹痛症状，因此在平时需要多加注意。

5.内分泌失调

现在很多不孕都是因为内分泌失调所导致。内分泌失调后女性会出现胸部胀痛、心情不稳定等现象，建议及时调理。

6.溢乳

下丘脑功能出现异常会导致女性内分泌发生变化，让女性会出现溢乳情况，这需要及时去医院就诊。

7.闭经

如果在排除怀孕的情况下，连续6个月停经，这就要小心，这很可能是闭经，建议及时就诊。

男性不育的6种表现

1.白浊

尿液伴随精液或是尿完之后有精液状浊物，应及时去医院做个检查，看看是否是不育情况。

2.精液过少

正常情况下，每毫升精液中存在2万个精子，如果精液过少，精子数量也会相对减少，这会影响受孕。

3.无精症

无精症分阻塞性与非阻塞性，需要及时治疗调理。

4.阳痿

阳痿是性功能障碍的一种，同时也是导致男性不育的主要原因之一。

5.血精

正常精液都是灰白色或略带黄色，若变成粉赤色或是夹杂血丝，那么就要及时去医院治疗了。

除了上面这些症状之外，早泄、性生活不协调、射精疼痛、排尿疼痛等都需要警惕。

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