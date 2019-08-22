BB胃被撑爆险丧命，都怪吃了一大碗这个！

对于吃货们来说，美食当前，那当然是先吃了再说。但有些食物即便再有营养也不能一次吃太多，特别是肠胃较弱的宝宝。

撑破了胃，竟因吃了一大碗这个！

前不久，年仅1岁奇奇因为吃玉米竟导致胃部破裂，一度生命垂危。

据悉，奇奇吃了一大碗玉米后第二天开始肚子疼，在当地医院打点滴后情况越来越不好。

奇奇父母连夜将其送往儿童医院就诊。当时奇奇的肚子鼓鼓的，面色苍白，陷入昏迷。经x光片检查，奇奇被确诊为消化道穿孔。

大家是不是没想到，小小的玉米竟然引发这么大的后果。据奇奇的主治医生介绍，玉米属于粗粮，原本就不容易消化，即使是成人年大量进食也会引起胀气、消化不良，何况是才1岁牙齿还没齐的幼儿。

孩子不知饥饱，要注意哦~

生活中，一些家长认为能吃是福，喜欢追着宝宝喂饭，或是放任宝宝吃东西。如果宝宝连着几天吃的比以前少了些就发愁，急着给宝宝喂健胃消食片。

1.宝宝不知道如何表达

宝宝生下来是不知道什么是饥什么是饱，饿了只会哭。这是就需要家长观察，判断宝宝哭是因为什么原因，比如饿了、尿了、困了等。

2.宝宝只知道好吃，不知道该吃多少

对于家长提供的食物，宝宝知道和不和自己胃口，但对于该吃多少没有概念，很可能一直吃。但每种食物的饱腹感时间不一样，可能会造成“宝宝不知饱”的假象。

这里提醒大家平时一定要多注意年幼的孩子，科学控量，保护好宝宝肠胃。

哪些食物易导致宝宝消化不良?

除了玉米外，以下食物也不要让孩子吃太多，以免消化不良。

1.豆类

这类食物含有低聚糖，容易被肠道细菌法效，分解产生一些气体，进而引起腹胀气、腹痛等症状。除了年幼的孩子外，肠胃炎患者也应注意控制豆制品的食用量，以免刺激刺激胃酸分泌和引起胃肠胀气。

2. 油炸食物

比如炸鸡、薯条等。这些食物含有大量油脂，且油脂在高温下会产生一种叫做丙烯酸的物质。这种物质很难消化，对宝宝来说更是如此。

3. 辛辣食物

有些人无辣不欢，连带着孩子也爱上吃辣。然而这些重口味食物对食道内壁刺激不小，会致使肠胃负担加重，过量食用伤肠胃。

4.巧克力

巧克力好吃不假，但热量也高啊~孩子吃多了会长胖，还容易加重肠胃负担，引起消化不良。再说，巧克力含咖啡因，不建议3岁以下的宝宝食用，3岁以上的宝宝也应适量食用。

5.生洋葱

还有大蒜、韭菜等。虽然这类食材富含各种营养素，对孩子身体健康和生长发育有益，但吃太挫容易导致肠胃不适，引起胀气、腹部绞痛等不适。

6.奶油土豆泥

土豆泥呢，原本好吃又健康。但一些家长为了让它口感更好，会加奶油体香，而奶油不易消化。另外，乳糖不耐受的宝宝这么吃肠胃会产生不适。

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