在这几个场合，别报孩子虚岁！会引发很多问题

这两天育姐闺蜜带娃回她老公家，现在还不满一岁。

本来好好的团聚，最后闺蜜却生了一肚子气。询问之下她才说，婆婆抱着孩子介绍给邻居的时候，说已经两岁了。结果闺蜜还被邻居冷嘲热讽了一通，说闺蜜不会带孩子，两岁了还这么瘦瘦小小的！

闺蜜气得问婆婆，孩子明明不满一岁，怎么就突然两岁了？婆婆敷衍着说，过几个月就一岁了，再虚一岁，不就是两岁吗。

要说这虚岁到怎么回事，其实是之前流传下来的旧习俗了。以前物质条件不好，孩子生下来容易夭折。长辈就把孩子在妈妈肚子里的十个月也算上，“徒添”了这么一岁，权当是为了孩子祈福祝愿了。

可现在的生活水平早就提高了，这种没有什么实际意义的年龄算法其实没有存在的意义了。更别说这“两岁”的年龄差，会把其他人甚至孩子搞糊涂了！

在这下面的几个场合，可不能再傻傻说虚岁了，可是会耽误孩子正经事的。

1.带孩子去医院时

之前有个妈妈，带孩子去医院，医生问孩子多大了，她随口就报出了虚岁，结果医生给开药的剂量太大了，差点没害死孩子！咱们去医院的时候，无论是病历卡上还是医生的询问，都一定要用孩子的实岁！年龄越小越要注意，否则医生的初步判断，治疗手段、药物剂量都可能被误导。

2.报辅导班、兴趣班，上学时

现在的辅导班，一般都按年龄分班，毕竟一样大的孩子注意力、自控力的水平都不一样。如果你报了虚岁，孩子就可能被划分到大孩子的班级，体力思维都跟不上，孩子也容易丧失学习的兴趣。

3.孩子对别人报年龄时

如果你家里也是虚岁实岁很混乱，经常串着说，那么孩子很可能也被你搞混了。尤其是不太大的孩子，经常搞不清楚自己是几岁。一旦孩子走丢了，别人问起他几岁，年龄搞错了，信息有误。好心人即使看到了你家孩子，也可能认为年龄对不上，无疑给寻觅孩子带来更大的困难。

所以，最好家长不要在孩子面前试用虚岁来介绍他，以免给孩子带来误会。

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