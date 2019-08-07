恕我直言，家长群里这几类人最不能忍！

孩子上了幼儿园，老师为了方便通知和管理，几乎都拉了微信群。本来是好心，但是微信群里却经常“擦枪走火”有矛盾。有的时候是因为人极品，有时候因为事情堵心，下面哪些情况你最不能忍？

情况一：无限制刷屏

本来家长群应该是承担着通知孩子消息的任务，有些家长确总爱在里面聊天！老师也不管。这种人，一说到他家孩子就没完没了，从去年的事情聊到未来的计划，好像整个家底都能被讲出来，甚至有时候和孩子都没有任何关系了……也全然不顾其他家长。整个手机不停显示消息，重要的事情很可能被刷下去。屏蔽吧，也不行，万一孩子有点啥事，自己错过了消息怎么办？唉，忍着吧！

情况二：炫耀和吹牛

某些家长不知道是真的家境殷实，还是满口跑火车。偶尔幼儿园办个活动，他们就能谈起自己家有什么资源，比如某个亲戚在国企上班，家里哪哪有几套房，做出一些“某一天”能帮幼儿园办点事情的承诺。比如前段时间618大促，育姐所在的家长群里就有人说“哎呀，又没忍住给孩子买了上千块的衣服，你们呢？”

除了炫耀自己家境的，还有炫耀孩的。比如自己家孩子学会了什么技能，去了哪哪的辅导班，得了什么奖，都得变着花样，找机会在群里说。让人不知道说什么，只能发个点赞的表情了。有时候想想自家孩子确实比不上别人家，心里也堵得慌。

情况三：拍老师马屁

老师在群里发布孩子的消息和幼儿园的活动什么的，本来是很正常的事情。不过大多数家长都习惯在老师的消息之后回复一句“知道了，谢谢老师，老师辛苦了”。虽然接下来都是几十个家长的“感谢刷屏”，但看了还不至于反感。

问题就在于，有时候老师的做法也不尽人意，却还是有一群家长继续拍老师马屁。曾经育姐闺蜜家的孩子，从幼儿园回来脸上淤青了一块。闺蜜在家长群里问了老师一句，结果就被老师直接怼了，说什她是专业的，有教师资格证，这只是孩子自己摔倒了，没有大事，自己平时要照顾那么多孩子，不可能都管的过来，希望大家理解。

结果马上就有四五个家长跳出来，说老师辛苦了，老师费心了。闺蜜差点没把手机扔出去，不是这些家长的孩子出了事，他们才不担心呢。盲目拍老师马屁，正常的沟通反而显得自己小气了，你说这样的微信群气人不气人？

情况四：家长群变家庭群

孩子上了幼儿园，家里人都关心挺正常，可一个群里按道理来说有孩子的一位家长就行了。谁知道某些家长把其他家庭成员都拉了进来，什么爸爸姑姑叔叔奶奶爷爷，愣是成了他们的家庭群。不仅一碰到他们家孩子的事情，就霸占话语群，还群里相互喊话。

提醒家长朋友们一句，以上这些情况都可能会给其他人带来坏心情，咱们可不要这么做！

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