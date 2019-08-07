女童坐购物车头朝地狠狠摔下，购物车≠儿童车！

育姐今天看到了这么一张gif，那个心一下就揪起来了：

一名小女孩坐在购物车的前面，出手扶梯的时候，购物车被卡了一下，小女孩就从车上直直地掉了下来，头朝地重重摔在地上…相信即使不是当妈的，看到这一幕也不能忍啊！

后续有人评论：

让育姐庆幸的是，小孩没事，可让育姐心寒的是，大家的反应“不过磕了下头”“应该问题不大”。是不是只有流血才能表现事态的严重性呢？

育姐每次去超市，几乎都能碰上把还在放在购物车里推着走的家长，还有心更大一些的，孩子在里面蹦蹦跳跳他们都不管。这么做是挺省事，还不用抱孩子，可育姐今天一定要告诉各位看到这篇文章的家长：

“不要再把超市购物车当儿童车！”

在美国，每年有超过两万名孩子受到购物车的伤害，其中最常见的是撞伤、擦伤和割伤，大部分伤害发生在面部和颈部。由于宝宝可能头部受伤或骨折，购物可让宝宝住进医院甚至死亡。在中国，这个数字还更大！

之所以不能把宝宝安心交给购物车，原因很多：首先，购物车原本设计就只是为了载物，结构并不稳定。对于把手，7.6公斤的撞击力就能“翻车”，更别说孩子坐在或站在一端，重心偏移的情况下了。除非购物车被特意设定得更稳固些，否则，哪怕是里面的座位也无法避免你家宝宝从里面摔出来！

有些家长细心一些，给宝宝系上了安全带。然而，购物车该倾倒还是会倾倒，甚至直接压在孩子身上。

国内发生了多少事故，育姐随便一搜就出来了。

另一个原因是，购物车上有多少病菌，你根本想不到……

Vivienne Wardrop是一名普通的母亲，某次去超市，她把刚十个月大的儿子洛根放在购物车中。没想到第二天，孩子就上吐下泻。带他去看医生，医生也只是建议多喝水、多休息，然而病情却一直没有缓解。

没办法，最后Vivienne再次带着孩子去了医院，经过多项检查，孩子被确诊为腺病毒、轮状病毒、沙门氏菌感染导致的脑膜炎。所幸经过8天的治疗，洛根开始逐渐康复了。

至于孩子患病原因，Vivienne和医生都一致认为使超市购物车。我们都知道超市人流量大，购物车每天被各种物品和人接触，而且也没有人清洁消毒，上面会残留大量细菌和病毒。美国亚利桑那州大学早在十年前就做了研究，发现2/3的购物车把手都存在排泄物细菌，比如大肠杆菌和沙门氏菌等等，其肮脏程度甚至还超过公共厕所。除此以外，如果推购物车路过生肉柜或者家禽区附近，那么坐在其中的孩子感染沙门氏菌的几率会更高。

孩子坐在购物车摸摸这摸摸那，再吃个小手，还怕不生病吗？

应该怎么做

其实说了这么一溜，相信大家都知道不能再把孩子放到购物车里了。如果你实在是累了，应该保证孩子始终系着安全带。但决不能让他独自在购物车里玩耍，不能在座位上站立，躺在篮筐甚至扒在购物车外面，咱们是购物不是杂耍来的。

选择车身较低的购物车也能降低翻倒几率，婴儿推车和背带会是你的好伙伴。

最后，在清洁上，建议家长自备一些消毒纸巾擦拭购物车把手，阻止宝宝乱摸后吃手的行为，回家后需要及时洗手。

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