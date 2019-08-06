对孩子，该放手时就放手，你做到了吗？

龙应台的《目送》里说：所谓父母子女一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断地目送他的背影渐行渐远。

你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默告诉你，不必追。

时光飞逝，孩子总有长大的一天，作为父母，你不可能一直抓着他不放手。

在《爸爸去哪儿》第五季中，可以看出杜江和霍思燕的孩子嗯哼就是一个比较依赖爸爸的人。

在前几期的录制中，嗯哼离开爸爸一会就会想他，然后开始哭，引得其他小朋友都来安慰他。这可能是因为嗯哼四岁多还没有上幼儿园的缘故。

他的妈妈霍思燕认为，晚上幼儿园是对男孩子一个最好的礼物，她是想在孩子上学前能多花点时间陪陪他。所以嗯哼比起其他小朋友表现得更离不开爸爸。

《爸爸去哪儿》第一季，kimi的小奶音和明媚的笑脸依然历历在目，害羞的他也总是粘着爸爸林志颖。

在节目前期他和石头、Cindy分在一组，需要完成领食材的任务。然而不管石头和Ciindy怎么劝，他都不愿意离开，甚至崩溃大哭。

无奈之下林志颖只好跟在身后一同前往，当Kimi终于成功迈出第一步，问村民：“你们家有没有吃的”的时候，小志很是欣慰。

他再次鼓励Kimi去问阿姨家有没有鱼，当Kimi和两个陌生人说过话并取到食材以后，小志居然偷偷半途开溜，让Kimi一个人走完剩下的路程。

后来采访时，小志说：“我相信我离开，他不会有任何问题。”当然，当时小志的内心也是十分不忍的，但同时他又为儿子kimi的进步感到骄傲。

作为一个父亲，他该放手时就放手，孩子独立前进，于是他感受到了孩子的成长，又怎么会不欣慰呢！

放手让孩子活出自己的精彩！

孩子是父母生命的延续，与父母相互依赖，离不开彼此。但是，这份爱不能成为阻挡孩子展翅飞翔的枷锁，过度保护只会适得其反。

等到了合适的时候，你只要放开紧牵着的手，静静地在身后看着他就好。

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