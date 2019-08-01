入园前，宝贝需学会的5个技能

孩子到了三岁，就要开始进入幼儿园，在幼儿园这个小社会中，孩子必须要具备一定的独立性，才能更好地适应幼儿园生活。那么，在入园前孩子都得学会什么呢？下面这五个技能大家可要好好教教哦~

技能一、自主吃饭、穿衣服、上厕所

孩子到了上幼儿园的年纪，会独自面临许多情况，老师也没有精力能照顾到所有的孩子，因此提前学会独立完成自己的事，能够让宝宝开心顺利地度过幼儿园生活。

技能二、锻炼人际交往能力

经常带孩子在小区，公园转转，面对不同的人，应对不同的状况能够大大锻炼孩子的人际能力。在与其他小朋友交往的同时，也能够结识新的伙伴。

技能三、让孩子做些力所能及的家务

孩子玩完的玩具家长要引导一收拾，鼓励孩子自己完成。等孩子逐渐养成习惯后，便可以教给孩子一些简单的家务活，比如拿自己的碗筷、搬板凳等等。

技能四、锻炼语言表达能力

孩子的天性是玩，对事物充满了好奇心。孩子看完动画片或者绘本后，家长可以同孩子扮演里面的人物，身临其境地再演一遍剧情，途中还可以问问孩子，如：“你是xxx，你喜欢做些什么呢？”“xxx会唱歌，你也来一句~”，在这个过程中锻炼孩子的记忆力和语言表达能力。

技能五、学会阅读

不同年龄的孩子对于阅读的要求也是不一样的。孩子还小时，可以选择一些可以与孩子互动的图书，通过触觉、视觉、听觉等感官体验来强化阅读；之后可以选择以绘本为主的图书，培养孩子的阅读兴趣；最后，乐意选择带些文字的故事书，家长陪同一起阅读，解答疑问与孩子沟通剧情。

家长在引导孩子学习技能时，需要有足够的耐心与恒心，不要因孩子还小就放弃，适时地放手对孩子的成长极为重要。

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