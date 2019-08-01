香港一老师“祝福”警察子女活不过7岁，令人愕然！

据香港东方日报网报道，近期在香港爆发的冲突备受全国关注，日前有香港教师竟在网上公开发布恶毒言论，诅咒警察子女“活不过7岁”，引起一片哗然。

老师恶毒诅咒警察子女，校方将严肃跟进

据了解，发出该言论的教师名叫戴健晖，他从香港大学历史系毕业，教授世界历史及通识科将近二十年，目前是香港真道书院助理校长。

他在社交媒体上这样说道：“‘祝福’所有用过暴力的警察，如果有7岁以下的小朋友，他们活不过7岁；如果7岁或以上，他们20岁前会死于非命”，“让警员在子女过身前，感受到青年被打的切身之痛”。

7月29日，真道书院发表声明称，戴健晖的言论仅代表他个人观点，校董会对其言论造成的社会不安深表遗憾，将严肃跟进。

前特首痛批不当言论，是教育界之耻

香港前特首梁振英表示，如此恶毒的言论居然从一名助理校长口中说出来，令人震惊，是教育界的耻辱，要求校方立即将其撤职。

有网民表示，身为一名老师，不管持什么政见，都不能发表这样恶毒的言论。戴健晖的言论已经突破了道德底线，“不配当老师，简直是误人子弟，应撤销他的教师资格。”

还有网民写了一份投诉信，里面提到戴健晖的言行已经丧失了教师应有的职业操守，要求教育局展开调查，严肃处理。有家长在亲子网站上表示，将要认真考虑，要不要送孩子去这所学校读书。

据了解，近日有不少香港市民来到警局慰问警员。一位陈太太说，最近一段时间全靠警察维持秩序，保护了市民的安全。一位方先生表示，曾看到暴力分子拿着武器在街上横行，很是凶残，如果不是警察全力保护，后果将无法想象。

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