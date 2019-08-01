婆媳聚焦：BB的第一口是水还是奶？

宝宝终于降临了，关于孩子的第一口，很多婆媳都争论起来，有的妈妈说第一口应该是喝奶，婆婆却说说第一口应该喝水。究竟是先喝奶还是先喝水呢？育姐就给大家说说这一问题：

宝宝出生后第一口应该是喝奶

有些老人认为，宝宝口腔里面有异物，这时候喝水可以将口腔清洗干净，更加卫生。但医生建议是，先给宝宝喝奶，这能加快宝宝适应喝母乳，而且在宝宝出生的那一刻，医生就会将宝宝口腔清理干净，无需再用水冲洗。而且越早给宝宝喝母乳，对宝宝对妈妈都有利。

宝宝喝奶的几个好处

1.及早帮助妈妈开奶

宝宝出生半小时之内，吸吮反应是非常强烈的。这时候开奶是最佳时间。一旦可以给宝宝哺乳，宝妈应立即让宝宝喝奶，宝宝吸吮时可以刺激女性雌孕激素的分泌，加快奶水排出。第一次喂奶不要太晚，最好不要超过6个小时。如果错过这个时间，那以后开奶就不容易，而且宝妈也容易出现乳房胀痛的情况。

2.初乳营养价值高

很多宝妈会把初乳倒掉，因为初乳比较稀，有的人就觉得没有营养。等奶水稠后，再给宝宝喂奶，这其实是错误的做法。初乳虽然稀但是营养价值高，能满足宝宝对能量的需求。

3.提高宝宝抵抗力

母乳营养价值高，有大量的抵抗因子，能增强宝宝体质。因此，在宝宝出生之后，妈妈应该立即给宝宝喝母乳，降低宝宝生病几率。而且宝宝在喝奶时，因为是依偎在妈妈身上，这会让他更有安全感，加深亲子之间的关系。

越早给宝宝喝奶，不仅能提高宝宝抵抗力，对宝宝消化吸收也是非常有利的。因此，建议宝宝的第一口要喝奶！

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