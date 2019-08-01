孕八月就要做准备啦！超全待产包清单快收好

当你怀孕8个月的时候，就要做好准备，备好待产包，因为你可能会在预产期前的任何时候生产。

为分娩准备的物品

1.身份证，医保卡，以及任何你需要文件。

2.眼镜（如果你戴眼镜的话）。

3.一两件睡衣，拖鞋和袜子。选择宽松、舒适、耐脏的衣服，要有宽松的袖子，这样可以很容易地检查你的血压。如果你想在走廊里走走，拖鞋和睡袍可能会派上用场。

4.能让你放松的物品。比如：你自己的枕头(用有图案的或彩色的枕套，这样它就不会和医院的枕头混在一起)，一张你喜爱的照片或任何你觉得让人安心的东西。

为老公准备什么

1.带有电池、充电器和存储卡的照相机或摄像机。必须有人记录下这个重大时刻哇！有如果你打算用手机拍照或录像，确保手机已经充满电，并把充电器装好。

2.舒适的鞋子和几件舒适的衣服。

3.零食和一些书籍。

为产后准备的物品

1.零食。经过几个小时的分娩，你可能会非常饿。所以带上你自己的——饼干，新鲜水果或干果，或任何你认为你会喜欢的东西。

2.洗漱用品。准备一些个人用品，如牙刷和牙膏、润唇膏、梳子、发带或发夹。

3.舒适的哺乳胸罩。无论你是否选择母乳喂养，你的乳房此时会变得柔软和肿胀，这可能在分娩后的头几天内随时发生。一件好的胸罩可以增添舒适感，还可以加上防溢乳垫来帮助吸收渗漏。

4.几条孕妇内裤。

5.一本关于新生儿护理的书。如果你需要指导，产后护士会告诉你如何给新生儿换衣服、抱孩子、护理和洗澡。

6.记事本和笔。跟踪宝宝的喂养过程，记下儿科医生告诉你的一些知识等等。

为宝宝准备的必需品

1.一个安装好的婴儿汽车座椅。没有它，你不能开车带孩子回家。提前安装好汽车后座，并知道如何正确地系好安全带。

2.包被。在医院，医护人员会给宝宝装备齐全，但是在回家的路上，你需要把孩子裹在汽车座位上。

什么东西不用带到医院

1.珠宝首饰。

2.很多现金或其他贵重物品。

3.尿布。建议还是带尿不湿比较方便。

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