妈妈带娃坐火车，被路人推下站台，孩子当场身亡！

据外媒报道，7月29日上午，在德国法兰克福火车站，一名男子无故将一对母子推下站台，导致8岁男童当场被火车轧死，而男童的妈妈因躲在铁轨之间的缝隙里侥幸活了下来。

母子被推下站台，孩子被火车碾压

当天上午10点左右，一辆高铁正朝着7号站台驶来。突然，一名身穿橄榄色T恤和黑色裤子的男子将一对母子推下了站台。在这危急时刻，妈妈滚到了两条轨道之间的缝隙中，可当她想把儿子拽到身边时，却没有成功。男童被疾驰而来的火车碾压，当场丧命，妈妈则瘫倒在地。作案男子随后想要逃离现场，但被其他乘客当场制服。

接连发生类似案件，引起民众恐慌

据当地警方介绍，犯罪嫌疑人是一名40岁的非洲裔男子。目前还不清楚他的作案动机，警方正在对其进行审讯。据了解，犯罪嫌疑人和这对母子根本不认识。警方还表示，犯罪嫌疑人准备将第三人推下站台时，遭到反抗没能成功。

这起案件再次引起德国民众对公共安全的关注。7月20日，在北威州弗尔德市火车站，一名34岁女子被一男子推下站台，被进站的列车当场撞死。据了解，作案男子来自塞尔维亚，现年28岁。案发前他和受害女子没有任何关系，在候车时也没有发生矛盾。有人认为，这种杀人手段其实就是另一种形式的“恐怖袭击”。

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