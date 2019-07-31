这四种食物会加剧你的焦虑，别再吃了！

你知道吗？你的焦虑可能是由某些食物引起的！一起来了解下，4种引起焦虑的食物：

1.酒

想要用喝酒来缓解社交焦虑，但实际上会让情况更糟。虽然酒精似乎能使神经平静下来，但酒精会对水合作用和睡眠产生负面影响，两者都会在受到抑制时引发焦虑症状。

酒精会改变大脑中血清素和神经递质的水平，这会使焦虑恶化。当酒精耗尽时，你可能会感到更焦虑。如果你喜欢这种味道，但不想要副作用，可以考虑喝不含酒精的啤酒，如鸡尾酒或起泡水。

2.咖啡

高浓度的咖啡因不仅会增加焦虑和紧张，而且还会减少身体中感觉良好的化学血清素的产生，导致情绪低落。通常，咖啡因在低剂量下是安全的。但是高剂量会引起不愉快的影响，即焦虑和紧张。

3.陈酿、发酵食品

牛奶、葡萄等食品在腌制、发酵和培养后会成为美食（如奶酪和葡萄酒）。但在这个过程中，细菌将食物蛋白分解成生物胺，其中一种是组胺。组胺是一种神经递质，可加重消化、激素和心血管和神经系统。在易感人群中，它会引发焦虑和失眠。为了尽量减少组胺不耐症，建议选择新鲜的食物。

4.糖

我们没有办法100%地避免摄入糖分，因为糖分很自然地存在于我们喜欢吃的许多食物中，比如水果。但额外度添加糖会导致整体焦虑。身体释放胰岛素来帮助吸收多余的葡萄糖并稳定血糖水平，但是糖会使身体工作太困难，无法恢复正常。而食用大量加工糖会引起忧虑、易怒和悲伤。因此，你要尽量避免这些添加糖，比如番茄酱、某些色拉调料、意大利面和白面包等调味品都含有大量的糖。

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