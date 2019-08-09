保护孩子切忌“用力过猛”，会成为负担！

竭尽全力保护孩子是妈妈们的天性，但是生活中有太多妈妈用力过度，结果就让好事变坏事。

那会追《妈妈是超人》，马舒雅对孩子的保护就让人感到窒息：她不给孩子玩她觉得“危险”的东西，比如普普通通的沙子、家里的门、菜市场的骨头等等。孩子对鱼有些好奇，想摸一下，她都非常紧张地say no！

最让人觉得不可思议的是，为了避免孩子磕着碰着，马舒雅清空了客厅，于是偌大的客厅里空无一物，一家人吃饭都是席地而坐。后来老公罗伯特实在受不了，就把家具搬了回来。马舒雅见状直接崩溃大哭，并且还表示：要不你出去，要不沙发跟桌子出去……

如此过度保护，孩子也是问题不断，女儿那么大了还不会自己吃饭、上厕所 ，第一天去幼儿园尿裤子差点被劝退。并且两孩子还学会了妈妈们的习惯，遇事就哭闹不止，因为他们知道只要哭闹，妈妈就会满足自己的一切要求。

生活本来是有棱有角的，如果妈妈总是帮孩子把这些棱角磨圆，那么他们就失去了很多磨炼的机会。然而生活中，有太多的家长和马舒雅一样，在保护孩子上习惯用力过猛：

1.万事包办，就怕累着孩子

不少家长都把孩子奉为掌上明珠，无论什么事情都帮他们做。吃鱼一定要提前剔刺；吃水果肯定是大人削皮切块；衣服永远都要妈妈帮着穿；书包必须是爸爸背……如果孩子很小，那么帮帮忙倒也无可厚非，可是孩子已经上学还这么做，就真的太“惯”了。

2.担心着担心那，阻止探索

因为什么事情都是陌生的，所以孩子对任何事情都非常好奇，为此他们想摸、想玩各种东西。但是有太多妈妈，因为害怕孩子受伤而禁止他们探索。担心衣服弄脏不给他们玩沙子；惧怕细菌不给孩子跳水坑；害怕受凉不给孩子光脚走路……

3.习惯横加干涉，处处保护

这也是不少家长的习惯，比如给孩子买了新玩具，总是要教他们正确的玩耍方式；看绘本也要孩子一页一页的看……这些行为看似是让孩子少走弯路，早点找到正确的方法，但却让孩子失去了独立思考的机会，有些甚至连学习的积极性都给打消了。

4.干涉社交，怕孩子被欺负

孩子虽小但也有自己的社交圈，而有些大人因为担心孩子被欺负，总是要干涉他们的社交圈，一旦发现风吹草动，就要介入帮孩子讨回公道。孩子被人打了，马上质问对方，甚至会动手讨回公道；孩子打人了就马上维护，他还是个孩子。

衣服穿多了孩子就不会耐寒，保护多了他们就会越来越无能。不要觉得孩子不会自己穿衣服、吃饭、没法和其他小朋友玩是小事，但其实这些都会给孩子带来不小的心理负担，他会觉得自己什么都不如别人，也很难融入到同龄人的圈子内，并且因此逐渐失去自信，养成软弱无能，胆小怕事的性格。

那么怎么做，才不是过度保护呢？

1.培养独立自主能力

自己的事情都让他们自己做，比如衣服要自己穿、饭要自己吃。刚买的玩具不要急着教他们，而是让孩子自己摆弄摸索，等到他们摸索够了，再慢慢引导他们掌握正确方法。

只要孩子能自己做的时候，就要让他们多加尝试。虽然一开始他们可能把事情搞得一团糟，但是随着他们不断探索，会越来越娴熟，而在此期间，妈妈们一定要有足够的耐心，独立自主绝不是一两天就能养成的。

2.给予一定的鼓励

小孩子都经不住夸，尤其是来自爸爸妈妈的夸赞，这很容易激发起他们的兴趣并且一直坚持下去。比如你夸孩子会自己穿衣服，他们就会很开心并且在接下来的日子里，一直自己穿衣服。大人的欣赏和鼓励，是对孩子最有力的支持。

如果孩子总是依赖你，不妨这么跟他说：“宝宝为什么不自己试试呢？妈妈相信你，一定可以自己做好的。”孩子失败可能会发脾气，此时不妨接纳他们的情绪并且给予安慰，然后再引导他们完成任务。

3.教会自我保护方法

现在社会危险比较多，而家长们又不可能每天24小时都在旁边守护，所以一定要教会孩子一些自我保护之法，这可比整日担惊受怕好的多。

比如平常要教导孩子，过马路的时候一定要走斑马线，并且要注意看着点汽车；可以和陌生人打招呼，但是绝不能跟陌生人走……可以买一些有关安全类的绘本，平常和孩子一起读一读。

Tip：有时候孩子会刻意“作”一下，这是他们爱你的表现，此时妈妈要包容一些，只要要求不过分，就适当满足一下，让他们知道妈妈是爱你的。但是如果频繁地“作”，那么就要及时引导，不要让他们养成习惯。

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