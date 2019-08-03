夏季，盘点老人带娃最容易步入的误区！

夏天到了，暑假也来了，很多家长都会把孩子交给老人带，不过老人的育儿知识有限，带孩子方面也会出现问题，下面育姐就给大家盘点几个常见的误区：

1.直接给宝宝冲冷水澡

夏季，有的老人会用冷水给宝宝洗澡，认为这样孩子会凉快很多。要知道孩子还小，抵抗能力比较弱，自我调节体温能力较差，如果给孩子冲冷水澡刺激皮肤，很容易生病。

2.直接给宝宝剃光头

夏季，很多老人都会让孩子剃光头，认为这样更容易散热，孩子也更加凉快。这种做法是要不得的。要知道头发起到保护的作用，如果让头皮直接暴露在外，不仅会让蚊虫叮咬，还很容易被晒伤。孩子自我调节体温能力也比较弱，没有头发保护，全身散热速度加快，这也容易让宝宝受凉感冒。

就算天气再热，宝妈也不能让孩子光头头，可以将头发剪短一点，利于散热，但千万不要剃光。

3.穿着厚厚的袜子

就算天气再热，有的老人也会给孩子穿上厚厚的袜子，以免孩子着凉。这种做法是不科学的。相比大人，孩子新陈代谢速度更快，更加怕热，给孩子穿上厚厚的袜子，孩子不仅容易出汗还有可能捂出痱子。

室外温度超过22度时，就可以不用给孩子穿袜子，而且光着脚走路也能刺激脚底神经发育，让孩子走路更加稳固。

4.不给孩子穿尿不湿

天气炎热，有的老人害怕尿不湿会让孩子生痱子，因此直接穿开裆裤就行。但是这么做的话，孩子在玩耍过程中稍微不注意就会让细菌侵袭身体，非常不卫生。而且如果碰到尖锐物品，还有可能划伤宝宝。

大家可以告诉家里老人，现在尿不湿质地不仅薄，透气性也非常的强，宝宝带上并不会有不适。

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