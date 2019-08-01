宝宝多大可以穿小内内？很多父母都不知道，别大意！

关于宝宝穿内裤这件事，你一定听过不少老人说过类似的话，小孩子家穿啥内裤，影响生殖器发育还麻烦，就应该穿开裆裤，清爽又舒服！

哎，说起这事育姐也是刚刚经历过。周末我出门办事坐地铁，人超级多也没有座位，我对面站着一个爸爸带着个2岁左右的小男孩，小孩就自己直接坐在地上玩。这时候我才看到这孩子还穿着开裆裤，隐私部位就那么露着，地铁上那么多人都一览无余，重要的是孩子还在地上各种翻滚蹭来蹭去！育姐想提醒吧，又不知道该怎么开口，周围的人也都纷纷扭头，好不尴尬……

既然宝宝能自己控制排便了，那就穿正常的裤子，或者里面穿个小内裤也行啊~就这么光着小屁屁“裸奔”，真的不好吧？？

宝宝光屁屁有哪些危害？多大开始穿小内裤合适？男宝宝过早穿小内裤会影响发育吗？虽然内裤只有巴掌大，育姐认为有必要拎出来说一说！

给宝宝穿开裆裤，危害真的不小！

有位宝妈之前就咨询过我她的苦恼：“宝宝最近开始和纸尿裤拜拜，我给他买了内裤，婆婆却说宝宝这么小不用穿内裤，就让他光屁股好了，还能保持干燥，透风。宝宝现在真的不适合穿内裤吗？”

有些老人觉得给宝宝穿纸尿裤、内裤捂得慌，就给宝宝穿上开裆裤露出小屁屁。但是你知道吗？开裆裤绝对是个“巨坑”的存在。

孩子的抗感染能力本来就不太好，又经常喜欢在地上爬来爬去。如果像前面育姐看到那个孩子一样，光着屁股在地上爬、坐或玩耍，很容易被脏物污染，细菌趁虚而入，引发尿道炎、膀胱炎等。

有的孩子对身体好奇，还喜欢触摸自己的隐私处，大人不注意随时擦手的话，孩子摸完私处再啃手指，把尿液等细菌带入口腔（那画面太美育姐不忍直视），又容易引发手足病、腹泻、细菌以及病毒性感冒等。

而且把孩子的隐私部位暴露在大庭广众之下，你不觉得尴尬，看的人还觉得尴尬呢！我们不能因为孩子小，不会表达自己的意愿，就理所应当地认为他们不需要隐私保护。这一点对于男孩女孩都异常重要。

@doctor明：青春期前尤其婴幼儿女孩是外阴阴道炎相对高危人群，因为阴道和肛门很近，缺乏保护作用的阴毛、阴唇脂肪垫，且缺乏雌激素保护作用。女童最好减少穿开裆裤，纸尿裤勤更换，不用刺激性肥皂，少穿紧身裤，保护好小PP。

宝宝多大该穿小内内呢？

对于“宝宝什么时候应该开始穿小内裤”这个问题，几乎所有育儿专家的建议都是——从摘掉纸尿裤时就应该尝试给宝宝穿内裤。

具体来说，当你发现宝宝的纸尿裤能连续2～3个小时都保持干燥，不被尿湿，就说明他的“憋尿”能力已经提高到可以进行如厕训练了。这时，就可以在白天选择恰当时间摘掉纸尿裤，给宝宝穿上小内裤。

宝宝抵抗细菌病毒的能力比较弱，穿上小内裤能有效减少细菌感染几率。很多专家都明确指出，至少3岁前要让宝宝习惯穿内裤。上幼儿园是孩子走进社会的开始，习惯穿内裤，无论从健康角度还是从心理成长角度，都很有必要。

有的家长认为男宝宝不宜过早穿小内裤，会束缚生殖器的发育，这种想法更是无稽之谈了。相比外裤的拼接缝对宝宝们生殖器的摩擦来说，棉质的小内裤会减少摩擦让宝宝感到舒适。所以，对宝宝生殖器没有影响。妈妈可以从小培养宝宝穿内裤的习惯，避免宝宝生殖器受到伤害。

三角裤or平角裤？怎么给宝宝挑小内裤？

关于宝宝小内裤，相信妈妈们还有很多疑问，比如如何正确买买买，才能给宝宝买到合适的内裤呢？

尺码要买合适

有些家长什么都爱买大一码，觉得买更耐穿。可是，小内内本来的使用寿命也不长，还没等孩子穿合身就已经洗得很旧不能再穿。而且内裤太大会影响包裹性，起不到保护私处、阻挡细菌的作用。

给宝宝买小内裤，要依据宝宝的身材、体型来决定。太小的内裤憋得慌，太大又会妨碍走路。

有位妈妈跟我分享过她的经验，非常实用：沿宝宝屁股最凸起的线条量一下周长，再加上5厘米作为富余空间。经过育姐的长期实践，按照这样的臀围给孩子选购内裤，大小刚刚好。

三角or平角，灵活选择

跟成人内裤一样，宝宝的小内裤也分三角裤和平角裤。

三角裤的优点是比较贴身，有利于保护隐私，隔绝细菌，而且也更像内裤，穿上外裤不会觉得好像穿了两条裤子一样，有利于培养宝宝要穿内裤的意识。缺点是包裹比较紧，夏天大腿根的褶皱部位容易长痱子。

平角裤的优点在于宽松透气，没有束缚感， 也能减少内裤边缘对大腿根部皮肤的摩擦，特别是小粗腿的胖宝宝，穿平角裤会比较舒服。但缺点是不够贴身，塞在外裤里会觉得不舒服。

总之，这两种款型的小内裤各有优劣势，这两种我家熊熊都穿，而且目前还没有表现出明显的喜好。也就说明了，什么样的形状不重要，只要尺寸和材质选对了，无论哪种都不会影响宝宝的发育，妈妈们可以两种都选，轮换着穿。

材质要舒适

纯棉材质柔软、透气性好、吸汗，小屁屁更舒适。目前市面上不仅仅只有纯棉的可以给大家选择，莫代尔和一些有机棉也很舒适，适合给宝宝穿哦~

颜色要浅浅浅

浅色小内裤除了添加的染料化工成分更少、更安全外，还有一个独特优点——方便妈妈观察宝宝的私处分泌物（尤其对女宝宝而言），及时发现健康问题。

如果你还担心太早穿小内裤会影响发育？担心小内裤会不会滋生细菌？担心小内裤的材质里有没有含荧光剂？哦漏，跟我深呼吸三次，告诉自己，只要勤换勤洗勤晒，小内裤就是宝宝最好的伴侣，其他的担心统统都是多余的。

孩子首先是一个“人”，在替他做决定之前你不妨换位思考一下，扪心自问，你愿意光着屁股吃饼干，光着屁股穿裤子，光着屁股玩滑梯么？换位一下答案是不是很明了了？

告别开裆裤，穿上小内裤，这才是作为父母应该教给孩子舒适又健康的生活方式啊~

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