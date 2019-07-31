24岁妈妈狠心闷死女儿，又是产后抑郁惹的祸！

前段时间有个新闻，育姐看了感到触目惊心：澳洲一位24岁的年轻妈妈亲手杀死了自己年仅15个月大的亲生女儿！

她捂住孩子的口鼻直到她断气，然后推着婴儿车把女儿尸体扔进了墨尔本小河。她在法庭称，之所以痛下杀手是因为照顾女儿已经筋疲力尽，而孩子的父亲和其他家人都没有给她任何支持……

据统计，全球每年有几百位母亲杀死自己的孩子。而这些母亲大多都患有同一种疾病——产后抑郁。

看到这里，育姐忽然想起之前轰动一时的“湖南湘潭某小区，一位年仅31岁的妈妈，抱着两个年幼的孩子从13楼跳楼身亡”事件以及她那封长长的遗书……

我们这些局外人可能只会说她们傻，不管怎样没了生命就什么都没有了啊。那是因为我们根本无法理解产后抑郁者的内心，一个妈妈是有怎样的决绝和失望才会带着自己的孩子一起拥抱死亡呢？

产后是妈妈们一生中最需要理解与呵护的时候

每个妈妈原本都是被父母捧在手心的宝贝，是因为爱，她选择了组建一个全新的家庭。

和公婆的相处，和老公的磨合，照顾小生命所耗费的精力，如履薄冰的职场……几乎能穷尽一个女人所有的力量。此时，是她们一生中最需要理解与呵护的时候。

她们索要关心的举动，被当成了“不懂事，哪个女人没生过孩子啊”；

她们因为严重睡眠不足而表现出来的坏脾气，被当成了“不可理喻”；

她们对科学育儿的追求，被当成了“神经病”；

她们因为不下奶而焦虑重重，还要被嫌弃“没用”；

她们为了宝宝选择在家里当24小时免费保姆，还要被公婆和老公责怪“乱花钱”……

其实，往往是这些看起来最亲近的家人，和那些鸡毛蒜皮的小事才是压倒她们的最后一根稻草……

产妇为什么容易患上产后抑郁？

就像文章最开始那位妈妈所说的，她表示做出这些极端行为的主要原因是自己已经筋疲力竭，而老公和家人都没有给她任何支持。

从这么多案例看来，家庭的环境往往是产后抑郁最重要的成因。如果一个家庭当中，产妇已经有了暴躁和抑郁的症状，那么，育姐建议所有家庭成员都该好好反思这是什么原因导致的？

家人不支持、老公不作为

孩子不会喝西北风长大，也不可能全年无恙，如果爸爸总是充当甩手掌柜，如果家人都认为“男人挣钱养家，女人伺候全家”是理所应当的，把照料孩子和家庭的责任都压到妈妈一人身上，试问，谁能不崩溃？

喂奶、换尿布、收拾玩具的是妈妈，做饭、洗衣、打扫卫生的是妈妈，哄睡、讲故事、生病连夜送医的也是妈妈……就连宝宝一生病首当其冲遭到全家人指责的还是妈妈！

产妇身体本来就比较虚弱，还要承受每天照顾孩子的劳累。没有依靠、没有理解，所有的苦都要自己吃，所有的累都要自己扛，心中的怨气日积月累，一定会有爆发的那一刻。

社交太封闭，环境太压抑

很多妈妈自从有娃之后，便很少再跟小姐妹约会逛街了。尤其是生完孩子的头几个月，有些妈妈夸张到几个月一次家门都不出！一是因为照顾孩子确实没时间，二是因为就算把孩子留到家里，出去嗨不到一个小时，就会惦记着回家，没办法，家里还有个小祖宗等着吃饭呢！

但这样单一的环境很容易让人产生厌烦和暴躁的心理，长此以往，宝妈们没有了自己的社交圈，每天都陷在照顾孩子的吃喝拉撒中，心情烦躁的时候没有可倾诉的人，压力大的时候没有能宣泄的出口，很容易就把孩子当作出气筒。

所以育姐建议妈妈们多出门活动，就算是月子里也是可以出门的，育姐自己也是在月子里就跑出门跟老公约会看电影了，现在一样好好的！妈妈们产后不要每天闷在家，多出去走走，呼吸新鲜空气，转换下心情。

心理和实力都没有做好当妈妈的准备

对于妈妈这个新的身份，大家都是人生中第一次尝试。有些家长自己还是个宝宝呢，心里完全没有做好当妈妈的准备。有些妈妈虽然在怀孕的时候看过很多育儿的书，但真的面对这个小家伙的时候，也一定会觉得手足无措。不知道怎么抱他，不知道怎么换尿不湿，不知道他为什么哭，不知道他脸上为什么会起疹子。

抱着宝宝，害怕他软软的身子被自己抱折了；他睡着了，害怕呼吸轻浅的一不小心给挂了；逗着他玩儿，怕玩具把他砸伤了，怕他笑着笑着给抽过去了……

每个新妈妈们每分每秒都在提心吊胆，时时刻刻都在无助茫然。最可怕的，当然还是陷在这样的茫然里，身边却没有人来拉你一把。

面对产后抑郁这些才是你真正需要的

确实，育儿之路本来就充满了艰辛坎坷，难免会有心烦意乱、气急败坏的时候，关键就看自己如何控制，家人如何帮你疏导。

别把所有问题都自己扛

根据调查显示，缓解抑郁情绪，92%的妈妈表示全靠自己自我疗伤。其实，这样是最容易钻牛角尖的。

面对家人，说出你内心最真实的感受，勇敢的寻求帮助和理解，展示自己最真实的一面。如果沟通无法解决问题，对方漠视你倾吐的感受，你也会通过述说得到释放，知道自己下一步应该怎么走，而不是走进死胡同就出不来了。最方便的就是把这篇转发给老公和家人们看看，告诉他们你需要他们的帮助与支持。

请家人一起分担带娃的压力。宝妈可以和老公制定一个养娃责任表，妻子负责喂奶、换尿不湿、哄睡、读绘本、做饭等，丈夫则负责收拾玩具、陪玩游戏、洗衣服、刷锅洗碗等，夫妻二人各司其职，互相体谅，才能共同经营好家庭。

你需要好好爱自己

无论何时，都不要丢掉自己的社交圈，起码有可以尽情吐槽尽情宣泄的地方。有时候也可以寻求专业老师的讲解和疏导，所有的问题在倾诉以后心情就会豁然开朗！或者约几个自己的闺蜜，去吃个大餐，看场电影，买个包包……

请你认清自我价值

不要太在乎别人的看法，是谁规定了女人只有上班高收入、在家带得一手好娃、拥有模范夫妻家庭，才算是有价值的？

什么时候你能认识到自己，不论是辞职在家还是上班高收入，不论是婚姻幸福还是离婚单身，都是最特殊最唯一的存在时，才是认识到自己的真正价值了。

育姐想对各位老公们说的话：

1.请你们多多肯定妈妈的努力，她也是第一次当妈妈，也在努力地做一个合格的妈妈。她会因为自己的不称职而自责，也会因为自己做的不够完美而失落。所以，不要总说她不会带孩子，经常对她说一句“辛苦了”，她的心里也会好受一点。

2.请你们多考虑下她的感受，不要为了下奶使劲逼她吃某种讨厌的食物，不要在她焦躁难过的时候还在一旁冷嘲热讽。不要因为有了孩子，就忽略了对她的关爱。

3.请你们也抽空帮她分担分担压力。在她乳腺炎发着高烧，安抚孩子哭闹忙到焦头烂额的时候，别光顾着玩手机，抽空帮孩子泡个奶粉换个尿裤。给她一点点放松的空间，就不会被孩子压的喘不过气来了。

产后抑郁的这段时光是妈妈们人生中最黑暗的时光。愿每个妈妈都能平安度过，新手爸妈们加油吧！

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