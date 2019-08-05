酸奶也有“假”！这么挑再也不会被坑

酸奶营养好，当妈的当然舍得天天给孩子买买买！但是，你真的会挑酸奶吗？育姐身边的爸妈们会给宝宝买各种各样的酸奶：

这个酸奶好，有一千万个益生菌，对肠胃好。

这个酸奶不错，带果粒，还省去吃水果。

这个是儿童酸奶，专门给宝宝喝的啊，那应该更好吧……

事实上，挑酸奶是件脑力活。有些商家爱玩文字游戏，一些酸奶饮品其实只是虚有其表的饮料罢了，不仅没营养，还添加各种添加剂，很有可能都是“假酸奶”，常喝反倒对身体有害！

前几天育姐就收到了朋友梅子的吐槽，原来她在买酸奶这件事情上就踩了坑！事情是这样的：

梅子和老公工作忙常出差，女儿熙熙就一直住在爷爷奶奶家生活。前段时间，2岁多的熙熙断了奶粉，梅子怕女儿营养跟不上，就告诉奶奶最好每天给孩子买酸奶喝补充营养。

前两天梅子回奶奶家一看，熙熙怎么这么小就有蛀牙了。吃晚饭时，又看奶奶拿出一瓶XX酸乳给熙熙喝，喝饱了熙熙也不想吃饭了。

梅子一看憋不住，抱怨奶奶怎么给熙熙喝饮料呢。奶奶就一脸生气，不是你让我买给的吗，上面就写着酸奶两个字呢！仔细一看瓶子，上面确实写着xx乳酸奶饮品呢！

真是坑！几个字的差别，其实是营养价值和健康的千差万别！

假酸奶vs真酸奶，营养真的差太多！

1.假酸奶奶含量很低

很多“假酸奶”，名字里有个“奶”，其实成分大部分都是水。很多酸奶饮料，其实仅有30%的奶，甚至几乎不含奶。比如下面这个产品，饮用水排第一，还好意思叫自己酸奶？

2.假酸奶蛋白质含量低

喝奶，最重要的能帮孩子补充蛋白质。然而这种乳酸菌饮料的蛋白质含量只要在0.7%以上就可以，而蛋白质含量起码不低于4% 的酸奶，才算是适合宝宝喝的酸奶~ 图片中这样的酸奶，喝上三四瓶，还不如一瓶正经酸奶的蛋白质多。

3.假酸奶糖分含量很多

为了口感好，吸引孩子多喝。这类“假酸奶”含糖量特别高，还添加各种香精等添加剂。熙熙为什么会蛀牙，天天喝这么甜的东西，能不伤害牙齿吗？下图配料中全是糖浆和乳酸，添加剂这么多真的适合宝宝喝吗？

如何为宝宝挑选优质酸奶？

第一步：看名字

市面上的各种酸奶名字琳琅满目，什么发酵乳、风味发酵乳、酸牛乳、复原乳、优酪乳、乳饮料，别说爷爷奶奶，换了年轻的爸妈看了都得晕。

育姐给大家支一招：看到“风味”、“果粒”、“复原乳”、“乳饮料”之类字样的，果断放弃！为什么呢？

风味发酵乳：就是在酸奶里面加上果粒、糖、调味剂等其他添加剂，制造出不一样的风味，吸引宝宝喝；

复原乳：又称“还原乳”，说白了， 就是用奶粉勾兑还原而成的牛奶，其营养成分和酸奶、鲜奶相比，大打折扣；

乳饮料：听名字都知道，这根本不是酸奶，充其量也就是加了点奶的饮料啊！！饮料能天天给孩子喝吗？

真正的纯酸奶，名字里一般只会有原味、纯酸奶比较推荐给宝宝喝。爸妈们购买前一定要仔细分辨哦~

第二步：看配料表

首先，配料表越简单越好。

其次，因为配料表的排序都是根据含量多少来排列的，排在前面就说明含量比较多。牛奶多营养当然才丰富啦！

所以一定要选生牛乳排第一位的，而不是水、乳清蛋白粉或者其他排第一位的。白砂糖排名最好也别太靠前，越靠前表示含量越高，不适合小宝宝食用。

除了这些以外，配料表中还会标明添加剂。这个当然也是越少越好了。例如，柠檬酸钠，山梨酸钾（防腐剂），琼脂（做增稠剂、稳定剂）、果胶（增稠剂，稳定剂，乳化剂）、食用香精（强化或产品的香味）等，能避免就避免，避免不了的，也要选添加剂较少的给宝宝喝。

第三步：看营养成分表

酸奶的营养表中一般出现的是能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠这几个元素。

在这里我们最重要的就是看蛋白质含量了，宝宝想要长身体，蛋白质必不可少。我们要优先选择蛋白质含量大于4%的酸奶，蛋白质含量越高越好。

此外，我们给宝宝选择的一定要是全脂酸奶。因为小宝宝正处于生长发育时期，是非常需要脂肪的。除非你的宝宝已经有过度肥胖的问题，在医生的建议下再给宝宝选择低脂或脱脂酸奶。

只要爸妈们掌握好上面三步，给宝宝买一款健康的酸奶就不是问题啦！

那宝宝多大可以喝酸奶呢？

一般从宝宝开始添加辅食起（6 个月以后），就可以开始喝酸奶了，但注意要少量添加。宝宝 1 岁之前，母乳或配方奶粉仍应该作为主要的营养来源。

1岁以后每天可以安排100毫升纯酸奶，需要注意的是，如果宝宝被诊断为牛奶蛋白过敏，或者出现了食物过敏的症状，那么最好在咨询医生后再决定是否给宝宝添加酸奶哦。

注意：喝酸奶后给宝宝喝点水或漱口。酸奶中的乳酸和糖分会对牙齿产生腐蚀，为了避免酸奶对宝宝的牙齿造成伤害形成龋齿，宝宝喝过酸奶后，要给宝宝喝点水，清洁一下口腔。大一点的宝宝可以漱漱口。喝的健康，保护好牙齿更重要哦~

一种酸奶，商家做出数十种花样。所以想给宝宝挑最适合、最健康的酸奶，真心是个脑力活。所以说，当妈妈，真是个能涨知识的活！希望爸妈们看了育姐的经验，以后别再买到“假酸奶”啦！

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