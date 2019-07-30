2印度游客偷拍女童泳装照，被家长群殴

据欧联通讯社报道，日前，在意大利罗马一处海滨浴场，两名印度游客因偷拍穿着泳装的女童，被家长们暴打。警方调查后发现，这两名游客的手机里除了有偷拍的照片和视频外，还有未成年人色情视频。随后，警方将这两名游客逮捕。

偷拍泳装女童被发现，遭家长围殴

当天，这两名印度游客来到奥斯蒂亚海滩，用手机偷拍了各种女童泳装照片。随后被家长发现，发生了争执，还被多名家长殴打。警方立即赶到了现场，将局面控制了下来。

据警方介绍，这两名游客当时是醉酒状态，手机偷拍的大多是9-11岁女童的泳装照。当两位男子偷拍一名9岁女童时，他们准备将她带到一处偏僻岩石后面拍照，但女童警觉地告知了家长。之后，家长们发现了异常，将两名男子围殴，救生员便立马向警方报警。

警察查出儿童色情视频，将两名游客拘捕

警方到达现场后，对偷拍一事展开调查，其中一名游客主动配合调查，把手机交给了警察。警方发现，手机里不但有很多儿童泳装照片和视频，而且还有儿童色情片。而另一名游客拒绝将手机解锁，目前警方还不清楚手机里有什么内容。

随后，警方以涉嫌偷拍儿童泳装照，侵犯未成年人肖像权，制作并传播未成年人色情影片等多项罪名，拘捕了这两名游客，并将他们带回警局进行深入调查。

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