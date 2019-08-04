教你有趣4妙招，让孩子爱上刷牙

在美国，大多数牙医建议家长给孩子刷牙直到孩子七岁。当最后是时候放手让孩子去做的时候，你可能会感到紧张。如果他刷不干净怎么办?如果吞下牙膏怎么办?与一个不刷牙的孩子打交道很可怕。幸运的是，你可以做一些事情来帮助孩子爱上刷牙。

1.树立好榜样

当孩子还小的时候，你是他最大的榜样。你可能听过孩子模仿你说话的方式或你最常使用的短语。他也可能模仿你坐在桌子上的方式或动作姿态。为孩子做一个好榜样，每天在他面前刷牙。

告诉他刷牙是日常生活的一部分，这是每天都要做的事情。试着让日常生活变得更有趣。你可以一边刷牙一边唱一首有趣的歌，或者为这段时间保留一段特殊的舞蹈。任何有趣的活动都会让孩子们兴奋地开始自己刷牙。

2.让全家人参与进来

如果一个孩子看到爸爸妈妈每天都快乐地刷牙，他一定会想加入其中。让大家都参与到这项活动中，把刷牙变成整个家庭事务。当孩子还太小不能自己刷牙的时候，就开始这项活动，并且每次都试着让它变得有趣。任何能让刷牙看起来有趣和令人兴奋的事情都会让孩子们进入一种日常生活，这种生活会一直持续到成年。

3.不要让牙膏挡道

对一些孩子来说，牙膏可能是阻碍他们爱刷牙的最大因素。别让这种事发生。虽然他们最终必须学会使用牙膏，但你的主要目标至少应该是让他们养成每天早晚都拿起刷子的习惯。如果是牙膏问题，让孩子用湿牙刷刷牙。当然，它并没有那么有效，但总比什么都没有好。

4.积极强化

有些父母让挫折阻碍了他们的生活。即使孩子很难接受刷牙，也不要以为所有的希望都丧失了，你仍然可以给孩子灌输良好的刷牙习惯。不要用牙医作吓唬孩子，比如“如果你不刷牙，你会有蛀牙，你必须去看牙医。”这会使牙医变成一种可怕的东西。

积极强化这招更好用。记录下孩子每天刷牙的时间，并在周末记住一点小小的奖励。也许他们可以挑选一种特别的小吃，或者多玩十分钟的电子游戏。让孩子喜欢刷牙的关键是让刷牙成为一项有趣的活动，这是他们很期待的。

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