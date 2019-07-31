小孩晚上发烧白天正常是怎么回事？原因解读

发烧是孩子生病时的一种常见症状，有很多家长跟育姐反映，孩子白天正常，能吃能喝，精神状态很不错，可一到晚上就发烧。那么，小孩晚上发烧白天正常是怎么回事？快来了解一下。

小孩晚上发烧白天正常怎么回事

孩子出现这种情况，通常有以下几个原因：

1.高热量饮食

有一些父母喜欢在临睡前给孩子吃高热量食物，比如牛奶、营养品等。孩子睡觉后，肠胃不能将它们完全消化，就会产生大量热量，进而引起发烧。

2.忽略性发烧

大家如果仔细观察就会发现白天小孩已经出现生病的苗头了，孩子是不会装病的，只要身体没什么大问题，他会显得活泼好动，这就很容易让父母忽略掉发烧征兆。晚上睡觉后，孩子体温就会慢慢上升。据统计，在儿童夜间急诊中，发高烧占八成左右。

3.缺乏水分

与白天相比，孩子晚上睡觉时处于相对缺水的状态。而身体一旦缺水，就更容易发烧。

4.与生理特点有关

孩子白天活动较多，体内分泌的激素也多，免疫系统处于活跃状态，神经兴奋，身体各个器官都在正常运转，身体能够有效抑制感染的病原。

到了晚上，身体和大脑都进入休息状态，神经系统开始休眠，身体各个器官的功能有所降低。病原开始大规模复制，让身体出现炎症。因此，孩子晚上更容易发烧。

小孩晚上发烧怎么办

小孩晚上发烧，大家不要慌。首先要做的是给孩子量体温，了解发烧的严重程度，然后再决定采取什么方法加以应对。

如果孩子发烧体温低于38.5℃，可使用退热贴、温水擦浴、多喝温开水等物理降温法帮助他降温退烧。如果孩子发烧体温高于38.5℃，尤其是使用物理降温法后仍不见退烧，可以在医生的指导下给小孩服用退烧药物。

小孩晚上发烧白天正常是怎么回事？以上的内容大家都明白了吗？如果孩子持续高烧不退，大家千万不要耽搁，请及时带他去医院就诊，以免损害孩子的身体健康。

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