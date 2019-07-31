BB起热疹怎么办？奉上正确处理姿势

婴儿出现热疹很常见，任何阻止皮肤呼吸的东西，暴露于过热和潮湿的环境中以及过度涂抹太多层以涂抹过多的乳霜都会导致这种状况。 虽然年龄较大的孩子和成人可能会出现热疹(也称为痱子)，但婴儿最容易中招，因为他们的汗腺还没有完全成熟。

热疹是什么样的?

父母第一次遇到热疹时可能会惊慌失措。因为如果汗腺完全阻塞，局部皮肤会非常红肿，甚至出现在明显的小肿块，看起来就像是小水滴粘在皮肤下。这些肿块通常出现在婴儿出汗最多的部位，如前额、脖子、肩膀和胸部。

你可以从其他皮肤状况中辨别出皮疹，因为它总是与热或出汗有关。通常，皮疹是唯一的症状，但如果宝宝有痱子(一种常见的类型的热皮疹)，皮肤也可能是发红和瘙痒，因为堵塞在汗腺更深和毛孔周围的皮肤更刺激。

婴儿热疹怎么办？

1.降温

热量和湿度会导致并加剧热疹，因此将温度调低一两档，或将宝宝放在带风扇或空调的房间内以帮助宝宝降温。

2.洗个澡

给宝宝洗一个舒服的温水浴。注意水温要适宜，不要太冷。 建议不要使用肥皂，只用水来冲洗即可，以避免堵塞毛孔。

3.穿着轻便的衣服

如果可能的话，让宝宝裸露一段时间，然后再穿上轻便、宽松的衣服。 棉麻等天然纤维面料通常最轻便透气。

4.慎用乳液

冷敷可以帮助减轻与痱子相关的瘙痒。还有，在将任何面霜和乳液涂抹到受影响的区域之前，最好先咨询医生。

注意事项

在极少数情况下，它可能会发展成更严重的细菌感染。 如果宝宝处于疼痛状态，发烧或有任何排泄物，应该及时去看医生。在大多数情况下，你可以在家里治疗热疹，它通常会在几天内消失。如果数天后仍未消失或者你很担心宝宝的状态，建议及时就医。

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