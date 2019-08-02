儿子受了伤，妈妈气不过，竟拿开水泼了邻居孩子…

看到孩子受伤，妈妈们都非常心疼，不过一般来说，如果是别人的失误导致的伤害，那么只要问题不严重，就都能和平解决，只不过是该赔偿的赔偿、该道歉的道歉。然而苏州的吕某在孩子受伤这件事上，选择了更偏激的方式……

吕某一家租住在一所名宅内，李女士父母也是该民宅的租户。吕某是全职妈妈，平常都在家带孩子，那天吕某3岁儿子路过的时候，不小心踢翻了李女士父母放在过道的暖水壶，左小腿也因此被烫伤。

其实这次受伤不是非常严重，经过治疗后基本没有大碍，但是两家在赔偿上产生了纠纷，吕某也因此产生了怨气。过了几天，李女士带着8岁儿子到父母家来玩，吕某看到她们一家和睦地吃饭，而自家孩子的伤还没好，一时气不过，就回家端了一盆开水向李女士儿子背部泼了过去。

经过鉴定，李女士儿子属人体轻伤二级，案发后吕某赔偿了李女士全部经济损伤，并且得到了谅解。

不得不说，吕妈妈真的太冲动了，因为这种报复不仅不会让自己受益，还伤害到无辜的孩子，并且因此损失了一笔不小的治疗费用。所以在遇到同类事情的时候，我们还是应该冷静下来，想想怎么补救而不是去报复。

而随着夏天到来，宝宝穿的越来越清凉，烫伤的概率也越来越高。那么当面对烫伤情况时，除了要保持冷静，还有什么补救方法吗？

1.第一时间将宝宝带离热源，避免他继续受到伤害。并且立即用冷水冲洗伤口20分钟以上，注意保持宝宝呼吸道通畅。

2.烫伤面积较小、情况不严重，可以自行涂抹一些烫伤药，注意观察孩子的情况，如果烦躁不安、口唇青紫要及时送医。

3.受伤面积较大，就要及时送医治疗，医生会根据孩子的情况包扎固定，必要的时候还会使用抗生素等药物，避免伤口感染。

TIPS：生活中还有很多烫伤的偏方，比如涂抹酱油、醋、白酒、牙膏、油、草木灰等等，这些都是不可取的！因为这些东西不仅对患处没有任何治疗效果，反而会增加感染几率，而且因为染了色医生的判断也会受到影响。

夏日烫伤频发，做好预防是关键

日常生活中，很多家长会忽略烫伤宝宝的“雷区”，只要爸爸妈妈们排掉这些“雷”，就能让孩子远离危险。下面这几种就是几种常见的烫伤情况下，爸爸妈妈们要当心：

1.暖水瓶、热水杯

夏天出汗量大，饮水量也比较大，所以家里烧水和晾水的频率变高，如果宝宝恰好在附近玩耍，就很可能被烫伤。注意把水壶、水杯放在宝宝够不着的地方；烧水的时候，也要留个大人在旁边看着，别让孩子靠近。

2.洗澡先放冷水

给小宝宝们洗澡的时候，最好不要直接用莲蓬头，因为温度不好把控，容易烫伤孩子。另外给孩子准备洗澡水的时候，要注意先放冷水再兑热水，这可以避免宝宝意外跌落被热水烫伤。

3.小心厨房危机

有些妈妈喜欢让孩子参与到烹饪工作中，培养孩子动手能力的同时，还能让他们爱上吃饭。但是对于宝宝来说，厨房是个高温场所，不仅有锋利的刀具，还有危险的明火。所以陪孩子在客厅里摘菜即可，等到家长正式烹饪时，应禁止宝宝在厨房内玩耍，平时也要把厨房的门锁上。

4.避免高温食物

宝宝上桌吃饭难免会嬉闹，拍拍碗筷、拉拉桌布，而这些行为很可能会打翻桌上的餐盘，如果食物还比较烫就可能会导致烫伤问题。所以要注意食物的温度，热汤、热菜一定要放在远离孩子的另一边。给年幼的宝宝喂食，也要避免他们抢夺喂食的器具。

烫伤其实是个老生常谈的问题，虽然年年讲、月月说，但是依然有各种孩子烫伤事件，所以日常生活中，一定要多盯着点孩子，平常也要做好防范，将危险降到最低。

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