喂夜奶到底有多辛苦？听听夜奶妈妈们都怎么说！
发布于2019-08-08 10:21:55 标签：0-1岁, 母乳喂养, 育儿知识, 饮食营养 作者：刘瑞祥
没喂过夜奶的人，真的不明白那段日子有多难熬……
还没来得及多享受“卸货”一身轻松的状态，就分秒必争地投入照顾孩子和喂奶的艰辛“征途”中。
成年人有白天黑夜的意识，知道晚上要睡觉，可宝宝没有啊！宝宝每隔2、3个小时就醒来，哭闹着要喝奶。哪个新妈妈不是挂着两个超大黑眼圈一天天熬过来的？
睡眠质量是什么？能让我连续睡上4个小时就行了！
无奈老公白白长了两个“neinei” ，夜里娃一哭，只会装睡……
来看看各位麻麻的吐槽吧：
半夜起来喂奶的时候，手机比老公好用！
还有和手机杠上的妈妈，玩手机砸到自己已经够痛了，各位妈妈别不小心伤了脆弱的宝宝，拿稳手机喂奶啊！
还有各种靠一口仙气吊着的妈妈，你问孩子他爸，孩子他奶奶爷爷呢？隔壁休息呢！
还有一些妈妈实在受不了想把娃扔了的···咱好不容易生下来了，还是咬咬牙带大吧！
但是，不管娃怎么闹腾，睡着了就是小天使啊！
各位辛苦生下、耐心呵护孩子的妈妈们，给你们一朵大红花！
你喂夜奶的经历是什么样的呢？
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