这几类照片关乎孩子安危，别再往朋友圈发啦！

娃出生了，晒！

娃穿新衣服了，晒！

娃会走路了，晒！

娃会说话了，晒！

娃出去玩了，晒！

曾经作为一个“单身贵族”，我非常不能理解朋友圈的妈妈们，为什么整天都在发孩子的照片？每天定时定点，比上班打开还准时。

不仅如此，每次9图都放不下她们对孩子的喜爱之情，一连发两条，再配上小视频。简直是被刷了屏，但碍于情面还得挨个点赞，真的忍不住要屏蔽啊~

可是，等到自己也生了娃以后，突然就明白这种晒娃的心情了。怀胎十月，经历生产的痛苦，满心期待地看到自己家的孩子，怎么看怎么可爱，就想把他的一切分享给全世界看。生娃前相册里都是自拍和老公的合照还有美食图，生完孩子后都是娃的照片还有辅食图。

有次妈妈群里谈到这个问题，某个妈妈说：“现在晒娃的照片，别人说你秀恩爱；不晒吧，别人还说你偷着生孩子，真是难办。”

另一位妈妈发言“我发朋友圈，不是晒娃，而是记录宝宝成长的点点滴滴用来以后怀念的。”

结果另一位妈妈霸气回应，“我从不晒娃！老子心里爱，又岂能是晒娃就能表达的？”。还得到了其他妈妈的赞同“从来不晒，干嘛晒了给人家品头论足的。”

虽然晒不晒孩子的照片是每个人的自由，但下面这几种照片，我是肯定不往朋友圈发的：

第一种：孩子隐私部位的照片

曾经看过某位妈妈晒自家孩子的小便，虽然真的不明白她为啥要晒这个，但最让人受不了的是她还给男宝宝的小鸡鸡来了个高清大特写……虽然孩子还办法主意自己的隐私权，但这种隐私部也没什么晒给大家看的必要啊，没有人想看啊！何况你不知道有没有一些恋童癖潜伏在朋友圈，看了这种照片满足他们龌龊的欲望，甚至危害到孩子的安全。

第二种：孩子个人信息的照片

比如孩子的姓名，孩子在哪家医院出生，在哪所幼儿园上学。这种具体的信息能抹掉就抹掉。以防哪天被不法分子收集了信息，对你实施诈骗。

第三种：固定行程的照片

有的妈妈每天都发照片，而且把小区周围或者带娃去的公园周围环境晒了个遍。更关键的是，什么时间点，和谁去都一并晒出来了。这种固定行程式的晒娃，不仅会让大家产生审美疲劳，而且如果被别有用心的人掌握住做出危害孩子的行为就不好了。

第四种：孩子极力拒绝的照片

相信有某些家长也有过类似的经历，某件事情自己不想做，但还被自己的爸妈强制要求，甚至以此取笑当时的我们，心里的滋味非常不好受！

现在晒娃也一样，当我们把孩子出糗，气鼓鼓在生气的照片当做开心好笑的事情往朋友圈发时，却没有考虑到这会对孩子的心理产生什么糟糕的影响。当孩子非常不愿意把这样的照片“分享”出去的时候，咱们家长就应该遵从他的意愿。

其实不一定要在朋友圈大晒特晒，也能把孩子的点点滴滴记录下来。有想看的朋友或者玩得好的就私下给他们发，或者建立一个QQ相册、家庭群、或者朋友圈分组。把照片晒给想看的朋友或家人就够啦~

咱们注意把握好照片分寸，清理朋友圈的陌生人，保护好孩子的隐私和安全哦！

上述四种照片，你晒过吗？关于晒娃你有什么其他观点吗？

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