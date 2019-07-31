宝宝摔下地怎么办？马上抱起来就错了！

俗话说“三翻六坐”，小宝宝会翻身、会坐之后，一个不留神儿，就会摔跟头，磕磕碰碰的事情多得不得了：从椅子上摔下来，从床上摔下来，甚至，还能从大人怀里摔下来……

有人觉得孩子摔一下能有啥事，但像我这种人就会被吓个半死，还有人说咱当妈的太玻璃心，掉下床难道还真会摔着脑子啊？今天育姐就可以很严肃认真地回答：是！

2岁内宝宝意外坠落频发

16年，青岛只有8个月大的婴儿从半米高的床上坠落，家长发现时孩子意识丧失，昏迷不醒。紧急送往医院后，经过近3个小时的手术，这名颅内大量出血的患儿终于转危为安。

不过，相比这个幸运的孩子，有些不小心摔倒的孩子就没那么幸运了。

17年4月，河南省直第三人民医院急重症医学中心护士张丽平去接诊。那是一名1岁11个月的男孩，“到孩子位于汝河路附近的家里时，孩子已经不行了。”

从孩子父母陆陆续续的哭诉中，张丽平了解到，就在前一天，孩子从购物车甩出，头部着地，（看，育姐说了多少遍不能让孩子坐购物车！）当时只是哭了几声就照常玩耍，第二天，父母起床后发现被窝里的孩子已经没气了。

张护士又讲到之前另外一件事：一个2岁的小朋友在饭店过生日，没留意从椅子上摔下来，还是屁股先着地，接着才是头。“孩子家长也很疑惑，孩子没哭没闹，抱起来照常吃饭和玩耍，第二天父母发现孩子叫不醒。”这才送到医院抢救。

这是咋了？张丽平说，因为孩子受了外伤后，当时可能没有颅内出血，所以孩子表现正常，但有可能会出现迟发性颅内出血，迟发性颅内出血多发生在外伤后24-72小时。

孩子摔一下这么可怕？那宝宝摔落后该咋处理？哪种情况需要注意？大伙儿看看这篇文章，育姐给大家来支招了！

宝宝身边都有哪些坠落隐患？

1岁内坠床概率非常高

婴儿坠床是高频事件，几乎每个孩子小的时候，都有过坠床或从高处摔下来的经历，比如育姐自己，到现在还隐约记得自己小时候摔下床的阴影。

此外，就算是还没有学会翻身的宝宝，也可能会发生坠床的意外。而孩子学会翻身、爬、站之后，坠床的风险指数一路飙升。1岁之后，孩子有了攀爬的本领，更是会常常上演“越狱”现象，一秒钟没盯着，孩子就“自由落地”了。

沙发、桌子椅子、飘窗等高处有危险

不要把小宝宝独自留在没有护栏的床上或沙发上，哪怕几秒钟。

我们总以为，把不会翻身，不会爬行的宝宝留在床上几秒钟，应该没啥问题。可大部分意外就是这样发生的。不想让意外比惊喜来得更早？那就永远不要把宝宝独自留在床上、尿布台上、沙发上，别说几秒了，一秒都不行。

外出时从婴儿车摔落也常见

很多家长觉得从婴儿车里摔出去不太可能，但事实上，如果不给宝宝系安全带，可是很危险的哦~

育姐之前带娃在小区遛弯，另一个妈妈就推着婴儿车载着女儿，小姑娘看到小区里有小狗狗，就坐起来伸手要去摸小狗狗的头，没想到重心不稳，一下子从婴儿推车上栽下来了，脑袋磕到地上，头皮也擦破了。

孩子摔了？90%的妈妈第一步就做错了

育姐想问大家：看到孩子摔了后，你的第一反应是什么？是不是赶紧心疼的冲过去抱起孩子、仔细查看伤势并安慰呢？错！育姐提醒妞各位爸妈们：这样做很！危！险！

孩子这一摔，可轻可重，如果贸然抱起他，很有可能造成二次损伤，加重孩子的伤势。正确的做法是：不要马上抱起孩子，先观察一会儿，判断孩子的状态。

这些表现说明孩子没有大碍

首先，要冷静。宝宝如果能够马上大哭，一般说明脑部受伤的可能性较小。先观察几秒，如果孩子没有出现出血、运动障碍、脸色变黑变白、呕吐等情况，再一侧拖住头部，一侧抬起屁股，轻轻的抱到床上安抚。

然后，宝宝停止哭泣后，可以和他说说话，做做小游戏等转移注意力，也鼓励孩子自己走走，反正尽量不要让孩子立即睡去，如果很快睡着了，也要在一小时内将其叫醒。

这还没完，之后的24-72小时内，要密切观察孩子的睡眠、饮食、玩耍等是否规律，以防迟发型颅内出血。如果宝宝还是跟以前一样能吃能睡能玩，就暂时没有太大问题。如果出现异常，就要立即送医。

ps：如果宝宝出现肿包或淤血，要冷敷，不能热敷哦~

出现这些情况，请立即送医院

如果孩子摔倒后，出现下面这些情况，可能脑部已经受到了严重的损伤，爸妈应该立即拨打 120，叫救护车：

失去意识或者出血并且无法止血；

精神不好，出现嗜睡、叫不醒、无精打采的情况；

出现持续的头痛、哭闹、不愿吃东西也不愿玩；

呕吐超过 2 次；

走路姿势奇怪、看不清东西、呼吸不稳定。

长时间的哭闹、尖叫；

或者其他任何异常情况（只要你觉得有点不对劲了，那就是真的不对劲）

宝宝摔落，预防比善后更重要

随时有人看着孩子

千万不要以为，把孩子单独放一会儿应该没问题，特别是婴儿。永远别让宝宝离开大人的视线，几秒钟都不行。

我们要特别注意别让孩子独自待在床、沙发、椅子等有一定高度的地方，孩子一个翻身就滚下来了，实在太危险。

让宝宝睡自己的婴儿床

宝宝小的时候，建议让他们独立睡有护栏的婴儿床，这是最最安全的方法。如果必须母婴同床，最好给大床安装床围，家长也必须随时看护。

床的四周最好铺上软地垫，如游戏垫、厚毛毯、泡沫拼图等，万一掉坠床还能有个缓冲。

远离高处

家里的窗户、阳台应该装上安全锁，不要在旁边放置椅子等，可以让孩子爬上去的东西。

在家坐婴儿餐椅和外出使用婴儿推车的时候，一定要记得给宝宝系好安全带。

玩耍时最好将宝宝移至地面爬行垫上，或者使用婴儿围栏，给孩子提供一个躺或者坐的安全场所来保护他。

毕竟宝贝“咚”的一下，可都是狠狠疼在娘身上。所以谨防宝宝摔落，平时预防可比善后重要的多。赶快去检查下家里有没有宝宝活动的危险地带吧~

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