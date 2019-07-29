天热了，能不能让宝贝光脚走路？

对于孩子要不要光脚走路，大家的意见不一。有些人认为光脚走路好处多多，有些人则认为光脚走路很容易让孩子生病。我们一起来揭开真相：

孩子能否光脚走路

“寒从脚起”是很多老年人说的一句话。老年人认为地上凉气重，光脚走路孩子很容易生病。其实这种说法并不科学，要知道孩子的小脚虽然摸起来凉但不代表他真的怕冷。

孩子血液循环系统还处在发育阶段，手脚又是血液循环的末端，距离心脏也比较远。如果只从手脚温度判断孩子冷热问题是不科学的，建议用手摸孩子的后颈，如果温热，那说明孩子体温正常。

光脚走路的几种好处

1.孩子可以更好地学会走路

光着脚走路，孩子能更好地“抓住地面”，感受地面，走得更稳。而且光脚走路也有利于脚型形成，避免扁平足和脚内翻、外翻等表现。

2.促进末梢神经发育

孩子光脚走路能受到地面刺激，对触觉发育很有利。同时也能让大脑得到更好地发育，身体变得更加灵活，身体协调性也会更好。

3.促进骨骼发育

孩子光着脚走路，因为地面凹地不平，脚底受到不同程度的刺激，当感觉到疼痛时，肌肉会不自觉地收缩，时间久了，肌肉协作得到很好的锻炼，促进骨骼发育。

宝宝光脚走路，需要注意什么

1.不要强迫孩子光脚

如果宝贝不愿意光脚，家长也不可强迫孩子，孩子自己舒服才是最重要的。

2.注意防滑

宝宝光脚走路前，宝妈要先打扫卫生，地上不要有任何的水渍，以免宝宝摔倒。在打扫地面时，要仔细，不要留有任何尖锐的异物，以免宝宝划伤脚。

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