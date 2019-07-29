孩子精力过剩，如何排解？

很多宝妈发现自己的孩子似乎变得越来越活泼，精力根本就用不完，面对这种情况该怎么办？

1.让孩子参加一些益智活动

当学校有益智类活动时，宝妈可以让孩子参加。平时也可以跟孩子玩些益智类的游戏。宝宝在思考问题时，需要让大脑动起来，这就让他们释放了精力。

2.耐心教育孩子

相比教一个精力平平的孩子，教精力过剩的孩子会更加困难。因为他们有自己的主见，这时候就需要宝妈有足够的耐心，慢慢跟孩子说。

3.扩大孩子的视野

妈妈可以带孩子去动物园或是植物园转转，让他们多接触大自然，感受花花草草，这能很好地转移他们的注意力，让他们过剩的精力得到很好的释放，同时也能培养孩子的兴趣爱好，让其心灵有更多的发展空间。

4.增加孩子的运动量

运动是非常好的方法，不仅能锻炼身体，提高宝宝免疫力的同时还能帮助消耗多余的精力，让身体感觉到舒畅。

5.保护好孩子的“独立性”

精力过剩的孩子往往每天都会找各种事情让自己忙碌起来，这类孩子算是比较独立的。对此，宝妈不需要太多干涉，有时候干涉过多，反而会让孩子反抗。

6.与孩子建立起亲密的亲子关系

父母要与孩子建立起亲密的亲子关系，了解他们身上的缺点与优点，尽可能帮助孩子。

7.鼓励孩子与大孩子一起玩耍

带孩子出去，宝妈可以鼓励孩子跟年龄大的孩子一起玩耍，要知道年龄大的孩子精力更加旺盛，这不仅能宣泄孩子的体力，同时也能满足孩子的求知欲。

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