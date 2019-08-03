怎么培养宝贝的情商?做对这些事很关键

情商高的人往往更受欢迎，他们能很好地处理人际关系。因此，家长要做好孩子的情商培养。那么具体该怎么做呢？

了解什么是情商

情商分四个方面：①了解管理自己的情绪②正确表达自己的情绪③懂得观察理解别人的情绪。

培养孩子情商，家庭教育是关键

1.培养孩子的同理心

这是培养孩子情商的关键。父母应该教会孩子换位思考，去感知其他人的情绪。

2.给孩子树立好的榜样

情商高低与后天培养有很大关系。孩子对情绪的理解与处理能力大多都是从父母那边获得的。当家长情绪不佳发脾气乱摔东西时，宝宝在遇到类似问题时也会采取这样极端的方式来解决。如果家长性格比较孤僻，不愿与别人合作，那么宝宝将来也会容易变得如此。因此，在孩子面前父母要管理好自己的情绪，给孩子树立好的榜样。

3.帮助孩子认识管理情绪

孩子有心情差时，他们能说出自己的感觉与情绪，这就是对情绪有了认识。这时候家长要帮助孩子学会表达管理情绪。比如当孩子因为某件事情生气大喊大叫时，父母应告诉孩子，你生气可以换一种方式来表达，比如到空旷处叫一叫喊一喊，或者对着沙包打一顿，但不要伤害或者打扰到别人。

想要孩子情商高，后天培养很重要。父母也要不断学习、强化自己，用自己的行动来引导孩子孩子，要记住，身教大于言传。

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