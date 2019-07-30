放宽心，感冒并不会导致流产！

感冒或流感会对胎儿造成伤害或引发流产吗？尽管感冒和流感病毒确实会让你感到不舒服（尤其是当你怀孕并且某些药物是禁止使用的时候），但你可以放心，这些病毒不太可能会导致流产。

有流产风险的感冒和流感病毒

虽然疾病预防控制中心和其他组织声称流感可能会增加流产的风险，但至少在最近几年，还没有确凿的研究表明两者之间存在联系。然而，怀孕期间发烧（温度高于37.8℃）会增加流产的风险。如果你真的感染了流感，医生可能会建议你在生病时用泰诺（扑热息痛）控制好发烧。记住：怀孕期间，服用非处方药前一定要得到医生的许可，因为许多药物都不安全，如速达菲（伪麻黄碱）、达奎尔（对乙酰氨基酚、右美沙芬、苯肾上腺素）、阿来弗（萘普生）、阿维（布洛芬）、莫特林（布洛芬）、拜耳（阿司匹林）和埃克德林（阿司匹林、扑热息痛、咖啡因）。

感冒和流感的区别

感冒和流感会引起类似的症状，即使它们是由不同的病毒引起的。这两种症状都可能包括发烧、疲劳、身体疼痛和干咳。感冒时，人更有可能患上鼻塞和流鼻涕。此外，感冒通常不会导致更严重的问题，如肺炎或更严重的细菌感染。流感的症状通常会突然发作，而且更严重。仅仅根据症状，医生可能很难区分感冒和流感，因为它们是如此相似。但是，可以通过血检来区分它们。

流感可引起其他疾病

尽管任何人都有感染流感的风险，但流感在以下患者群体中更为常见：孕妇、老年人、儿童、患有慢性疾病的人，如哮喘或心脏病。幸运的是，大多数感染流感的人几天后就会康复。然而，有些人确实会因此患上了肺炎，这是一种严重的肺部感染，有时会致命。其他呼吸道感染也可由流感引起，包括支气管炎和鼻窦炎。流感还可能导致耳朵感染（中耳与呼吸道相连）。流感也会加重其他疾病。例如，流感会使哮喘恶化，并成为哮喘发作的诱因。此外，流感会使心力衰竭恶化。

如何预防流感

你可以采取一些关键步骤来降低患感冒或流感的风险。例如，避免与病人密切接触，经常洗手，避免触摸眼睛、鼻子和嘴巴，并对经常接触的东西（如手机、电脑、门把手）进行消毒。当然，一般的健康习惯，如获得足够的睡眠、吃有营养的食物、保持运动、调节压力和保持水分，都能增强免疫系统，帮助抵御疾病。

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