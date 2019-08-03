又到入园季，如何让宝贝快速融入？

又到了孩子的入园季，但有些家长很是头大，因为孩子不适应幼儿园生活，总是哭闹不止。其实想要宝宝尽快适应幼儿园生活很简单，试试以下的方法：

1.放学后多跟孩子互动

每天孩子放学回来后，家长可以问问孩子在幼儿园发生的事情，多跟孩子互动，玩些趣味游戏，这可以提高孩子的兴趣，增强对幼儿园的憧憬。

2.克服焦虑心情

对于孩子而言，幼儿园就是小型社会，如果无法适应，孩子也会伤心难过。如果家长对此很焦虑，这种焦虑情绪也会传染给孩子，对孩子适应幼儿园生活也是很不利。因此，家长千万不要在孩子面前表现出焦虑的负面情绪。

3.多带孩子去参加户外活动

家长可以经常带着孩子参加户外活动，帮助孩子融入楼下孩子们的群体中，跟他们一起玩耍，这样孩子性格也会变得外向活泼。当孩子进入幼儿园时，他们就很容易适应，自然也能跟其他孩子玩在一起。

4.多跟宝宝讲讲幼儿园的趣事

在快要开学的时候，家长可以多跟孩子说些在幼儿园会发生什么。等到孩子上了幼儿园之后，家长也可以引导孩子说出幼儿园的趣闻。多说积极的事情，减少宝宝出现消极的因素，这样孩子也就愿意去幼儿园，尽快融入新的环境。

面对孩子不肯上幼儿园的情况，家长应该及时帮助孩子疏导害怕紧张的情绪，告诉孩子在幼儿园可能会发生的趣事，让孩子对幼儿园产生兴趣。

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