熊孩子大吼大叫，四招轻松治服

很多父母都会遇到这样一个现象，宝宝经常没有理由地在家里、甚至公共场合大声吼叫，父母在别人面前是既尴尬又没有法子解决。那么对待宝宝的这种情况，父母该如何面对呢？

方法一：安抚孩子、控制情绪

处于公共场合时，很多家长遇到孩子大吼大叫通常会采用两种措施：1.斥责孩子，命令不许吼叫。采用这种方法往往会让孩子情绪更激烈，毫无效果。2.物质满足孩子。这种方法虽能够立马解，却容易被孩子作为“逼迫”家长的条件。

当孩子大吼大叫时，父母首先应拉近孩子，让孩子感受到自己的关心与爱，摸摸他的头与背，也可以拥抱孩子。

方法二：引导孩子说出想法

宝宝大喊大叫也是因为孩子的情绪出现了波动，负面情绪不懂得如何表达发泄，只能采取吼叫的方式。父母则要帮助孩子正确疏导情绪，让孩子面对自己的情绪，说出自己的感受，你可以这么问“宝宝，怎么了？是不是哪里难受啊？”“告诉妈妈是不是不开心啊？”一类的话，了解到孩子原因后，再引导孩子解决。

方法三：换位思考，采取行动

当孩子说出自己的真实想法与感受后，父母要有所回应，应该换位思考。比如当孩子感到太热或太冷时，父母应该对孩子说“原来是这样啊，宝宝热了不舒服，那把衣服敞开或者脱掉一件就不热了。下次直接跟爸爸妈妈说，你一哭闹，爸爸妈妈也不知道宝宝怎么了呀”这样能够让孩子觉得自己的感受父母能理解，帮助自己解决，在日后也会采取与父母沟通的方式来解决问题。

方法四：童趣的语言安慰孩子

当孩子希望的事情无法实现时，父母可以用充满想象与童趣的语言来安慰孩子。比如孩子在外面吃饭，突然想吃水果，但介于旁边没有，便吼叫哭闹。父母这个时候可以与孩子说道“哎呀，爸爸妈妈知道了宝宝想吃水果，要是这里有水果该有多好啊！哎，要是爸爸妈妈像卡通人物有着神奇力量，念个咒语哔哩吧哩就把各种各样的水果立马变出来，就能让宝宝吃的肚子圆滚滚的。”孩子听到这些有趣的语言，心情也会变得好一点，从而不再无理取闹。

总而言之，孩子出现在公共场合大喊大叫、哭闹的状况时，父母要先冷静下来，有耐心地引导孩子疏导情绪，表达想法，帮助孩子解决。

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