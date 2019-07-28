中国家长常见的错误带娃方式，你躺枪了没？

大家都是第一次做父母，在教育孩子上都会存在不足，在育儿的道路上小心摸索。接下来，育姐就给大家盘点当代中国父母常有的几个错误带娃方式，如果你躺枪的话，可要抓紧改正哦~

1.孩子哭闹立即用零食哄

当孩子哭闹不止时，有的家长会立即用零食来安抚孩子，这种行为对孩子成长是非常不利的。零食中含有各种添加剂，吃多了不仅会让孩子不愿吃正餐，还会让孩子变得肥胖。

此外，父母这种做法会让孩子认为只要哭闹，家长就能满足自己任何条件，长此下去，孩子会变得任性。等以后进入社会，孩子也容易变得小气自私，难有出息。

2.担心孩子热，晚上光着身子睡

现在气温一天比一天高，容易出汗。为了让孩子晚上能睡个安稳觉，很多家长都会让孩子光着身子睡觉，再盖上薄被。但孩子晚上睡觉会翻身，身体暴露在外，不仅容易着凉，私处也会沾到细菌，影响健康。

孩子晚上睡觉家长可以给他们穿上小背心和内裤，这样不仅卫生，宝宝睡觉也会舒服许多。

3.担心孩子吃不饱，追着喂饭

因为孩子好奇心重，很容易被周围事物所吸引，很多孩子根本无法安心坐在饭桌上吃饭，有的家长没有办法只能追着喂饭。

但这种做法不仅会影响孩子的消化，也会让孩子更加依赖父母，独立性差。因此，建议家长千万不要在追着孩子喂饭。

4.担心孩子顽皮，让他宅在家里

很多孩子活泼好动，尤其是男孩子，一旦出门就管不住。为了安心，有的家长就让孩子宅在家里看电视或是玩电子产品，减少出门机会。

长时间看电子产品不仅会影响孩子视力发育，还会影响孩子跟其他人交流，语言组织能力没有办法发展。而且长期不出门，没有阳光照射，体内维生素D不足，影响孩子骨骼对钙的吸收，对个子增长也产生影响。为此，家长平常要多带孩子出去，跟其它小朋友一起玩耍，感受大自然。

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