让你拒绝产后脱发的方法，每个新妈都要知道

产后脱发让很多新妈困扰，看着头发掉落，真的很难受~那么，究竟是什么原因造成新妈产后脱发呢？又该怎么解决呢？我们一起来详细了解：

产后脱发的原因

1.营养不均衡

怀孕分娩对女性来说是个消耗体力的工程，身体恢复、母乳喂养都需要大量的营养补充。如果新妈产后饮食单一，挑食偏食，不能及时补充营养，对头发生长代谢也会产生影响。

2.精神因素影响

生完孩子后，很多新妈的精神始终处在高度紧张的状态中，大脑皮层功能失调从而植物神经功能紊乱，头发获取不到足够的营养最终导致头发脱落。头发脱落后，宝妈更加焦虑，如此循环，脱发情况也就会更加严重。

3.体内激素影响

孕期因为体内激素影响，毛囊始终处在“休眠”状态中，等到分娩后，体内激素自我调整，毛囊从静止一下子进入运动状态，头发自然出现脱落等情况。

4.头部护理不当

月子期间有的老人不让新妈妈洗头，认为这样会患上月子病。其实如此一来反而不利于头部健康，长时间不洗头，头皮分泌物与灰尘相堆积，不仅影响头部供血，同时还会造成毛囊发炎或是头皮感染，导致新妈妈脱发更加严重。

5.正常生理现象

当然，产后轻微的脱发是正常生理现象，一般六个月之后这种情况就会消失。

二、产后脱发怎么办

从护理上入手

1.不要随便染发烫发

新妈妈不适合烫染发，因为烫染发时所用的药水会伤害到头发，对自身以及宝宝健康都是非常不利的。

2.头发自然干

洗完头之后，建议采用干毛巾以按压方式吸干水不要随便揉搓，吹风机虽然能尽快吹干头发，但也会给头发造成损伤，因此建议自然风干。

3.洗头发技巧

为了避免头发脱落严重，建议新妈选择适合自己的洗发水。在洗头发时最好让头发自然垂直向下，动作不要太用力，指腹按摩头皮，洗完头发之后使用护发素护理一下。

从饮食上入手

1.及时补充维生素E

维生素E可以缓解毛发衰老，促进毛发细胞分裂，帮助头发生长。产后新妈可以多吃富含维生素E的食物。

2.补充铁元素

由于体内缺铁，头发得不到营养，所以就容易脱落。建议多吃豆类、虾、蛋类等富含铁元素的食物。

3.补充植物蛋白

蛋白质在头发生长期间起到关键作用。多吃蛋白质食物不仅能治疗产后脱发，也能促进头发增长。常见的蛋白质食物有牛奶、鸡蛋、芝麻等。除了蛋白质食物，新妈还可以多吃蔬果，这也能减少产后脱发。此外，糖类以及高脂肪类食物产妈最好少吃。

产后脱发是很多新妈都会遇到的问题，建议从以上几个方面入手缓解脱发。此期间，新妈要保持心情愉快，不要给自己太大的心理负担哦~

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